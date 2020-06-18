手机听歌不过瘾？一招将 Win10 电脑变成蓝牙音箱

很多网友都喜欢用手机听歌，不过话说回来，这东西只适合接驳耳机，如果使用外放，无论如何也是没法和台式音响媲美的。如果你有一台装有Win10 v2004的电脑，这里倒有一个小技巧，可以将你的电脑直接变身为“蓝牙音箱”。一分钱不花，就能让手机音乐从电脑音响里流出了。

第一步. 蓝牙连接

手机和电脑同时开启蓝牙连接，其中手机的开启比较容易，这里不再多说。电脑端需要进入“设置”→“设备”→“蓝牙和其他设备”，在保证“蓝牙”为开启状态后，点击“添加蓝牙或其他设备”→“蓝牙”。稍等片刻，屏幕上会显示出你的手机图标，再次点击就会生成连接密钥。

电脑端搜索手机

手机端也是同样的操作，当电脑端发起连接后，手机端也会同步显示秘钥，如果两者的秘钥完全一致，就可以点击手机上的“配对“图标，将手机与电脑连通。

注：个别手机系统具有安全设定，如果电脑端发起的连接不成功，也可尝试从手机端发起连接，一般都可以连接完成。

电脑端和手机端连接界面展示

如果能看到下图这个样子，就代表连接成功了。

连接好后就是这个样子

第二步. 下载“Bluetooth Audio Receiver”应用

打开应用商店，搜索“Bluetooth Audio Receiver”，点击“获取”按钮，让Win10自动下载并安装“Bluetooth Audio Receiver”。

下载并安装“Bluetooth Audio Receiver”

第三步. 连接手机

打开“Bluetooth Audio Receiver”，点击你的手机，此时下方的“Open Connection“按钮将被点亮。点击这个按钮，等待设备后面的”Disconnected“变成”Connected“，即代表电脑端已经准备好接收手机蓝牙传来的语音数据了。

打开“Bluetooth Audio Receiver“，连接手机

连接成功后，手机端播放的音乐便直接从电脑音箱响起。当然由于接收的是媒体+语音数据，因此除了音乐以外，微信、视频等声音信号也会通过电脑音箱播出，如果里面有一些隐私消息的话，就得留点儿神了，毕竟整成”大喇叭“可不好。最后点击“Bluetooth Audio Receiver“中的”Close Connection“即可中断连接，此外手机端也可控制音箱的输出音量大小，总体来说还是挺方便的。

手机端界面和正常播放无异，但声音已经是通过电脑音箱输出了

写在最后

其实这项功能并不新鲜，早在Win7时代，微软就已经在系统中加入了对蓝牙A2DP的支持。不过不知什么原因，后续的Windows版本则取消了这一设计。此次Win10 v2004重新加入A2DP，初看貌似也没什么稀奇，毕竟和10年前相比，现在的蓝牙音箱、蓝牙耳机已经比比皆是，方便的连接性也让软件连接相形见绌。

但就像Win10的诸多功能一样，蓝牙A2DP的加入，更多还是在提高Win10系统的扩展能力，或许平时看不到多少使用的机率，但在某些特殊场合，就能派上大用场了！

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