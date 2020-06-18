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美国贸易代表：美国已经退出美欧数字服务税谈判

2020/6/18 6:28:14来源：新浪科技作者：唐风责编：远洋评论：

北京时间6月18日凌晨消息，美国贸易代表罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer）周三表示，美欧之间的数字服务税谈判未能取得任何进展，美国财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）已经决定退出这一谈判。

莱特希泽在美国国会众议院筹款委员会（Ways And Means Committee）召开的听证会上表示，他仍然认为需要建立一个国际机制来处理税收问题，但事实证明美国与欧洲国家之间谈判没能取得成果。他说道：“我们没有取得任何进展，财政部长决定与其等他们自己退出谈判，倒不如我们先说不再进行谈判。”

美国财政部发言人尚未就此置评。

莱特希泽的这番言论意味着，英国《金融时报》早前的一篇报道首次得到官方证实，该报称姆努钦在6月12日致信法国、西班牙、英国和意大利高官，建议暂停谈判。

本月早些时候，莱特希泽启动调查以确定奥地利、巴西、捷克、欧盟、印度、印度尼西亚、意大利、西班牙、土耳其和英国等10个国家正在采用或考虑的数字服务税是否构成不公平贸易行为；如果答案是肯定的，则美国政府可能对其征收新的关税。美国方面此前就法国的数字服务税采取了行动，但法国后来同意暂停征收这种税收，而经济合作与发展组织（OECD）国家则制定了一种更加标准化的方法。

有些国家认为，数字服务税可以让这些国家从Alphabet旗下谷歌公司和Facebook等大型科技公司的当地业务中获得更多税收收入。批评人士认为，这些公司从欧洲国家的市场上获得了巨大利润，但在纳税方面作出的贡献却很有限。

西班牙方面坚称，该国正在考虑采纳的数字税不会因国家而异，将会适用于总部设在任何国家的公司。一位政府消息人士透露：“西班牙认为有必要使其财政体系适应21世纪新的经济现实；这是我们在收到（姆努钦）信函之前的立场，现在也还是如此。”

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