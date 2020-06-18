80-90％受访者表示喜欢在家办公，疫情可能让此成常态

通过对美国、德国、英国和中国的5000多名消费者进行问卷调查，Strategy Analytics 消费者洞察团队发布了最新的免费报告《疫情前后的在家办公情况》。报告指出，疫情之后，许多员工已经准备好接受在家办公。疫情期间在家办公的受访者中有80-90%表示喜欢这样做；而只有不到20%的受访者表示，如果雇主强迫他们在家中工作，他们会感到不高兴。企业，公共机构和雇主应做好在家办公所带来的旅行、支出方式、时间分配和生活方式有关的家庭和工作的许多方面的重大变化的准备。

该研究还发现，在疫情期间，至少定期在家工作的长期雇员比例增加了92%（美国）至245%（中国）之间。此外，如果雇主在未来强制员工在家中工作，不到20%的受访用户对此会感到不满意。在美国，德国和英国，在家工作的最大问题是无法与同事交流而感到孤立。相比之下，中国员工最担心在家中没有工作设备。

Strategy Analytics副总裁兼首席分析师David Mercer表示：“所有证据表明，尽管疫情带来了许多挑战，但许多员工发现在家办公可以显著改善生活质量，并希望经济复苏后仍不会失去在家办公带来的好处。”

Strategy Analytics消费者洞察实践团队副总裁Arleen Denque补充说：“雇主需要了解在家办公对其既定的商业惯例带来的的广泛影响，品牌还需要确定人们工作环境和生活方式的重大转变所带来的挑战和机遇。”