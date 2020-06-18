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语音推文来了！Twitter 上线音频发推功能：最长支持 140 秒

2020/6/18 8:17:59来源：新浪科技作者：贝格责编：懒猫评论：

北京时间6月18日早间消息，据外媒报道，Twitter推出新功能，允许录制音频片段附在推文上。据Twitter公司介绍，今天发布的这一新功能将首先适用于iOS系统和一部分人群。

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“有时280个字符不够用，对话中的细微差别也会在转化中丢失。所以从今天开始，我们测试一款新功能，为我们使用的Twitter增加更人性化的维度——你自己的声音，”Twitter公司玛雅·帕特森（Maya Patterson）和蕾米·布古安（Rémy Bourgoin）在推文中写道。

如果你拥有这个功能，在编辑推文的时候你可以看到在照相机图标旁边有一个波形图标。点击它，一个红色录制按钮就会在屏幕下方出现，你就可以点击它开始录制语音。

“每一个语音推文最多抓取140秒音频。有更多话想说？请继续说。一旦你达到推文时间上限，一个新的语音推文自动生成一条贴文，”Twitter公司说。

Twitter公司表示，音频只能添加在原有推文上，不可以用于回复或转推并评论。另一点需要注意的是，不论你的头像是什么，当你录制时，音频片段将会附在音频推文上。“你当前的头像会作为静止图像添加在音频附件上，即使你更新头像，它也不会随之更新。”

你可以点击播放按钮收听音频推文。在iOS系统里，Twitter应用程序下方会出现一个 功能界面，你可以收听音频推文的同时在时间轴上滚动浏览。如果你转换到其他应用程序，音频推文也会在背景里继续自动播放。

音频推文可能会给Twitter带来一些挑战，了解它目前的适用性也很重要。美国的科技新闻及媒体网络The Verge询问Twitter如何让聋人或听觉障碍人士更加便捷的使用音频推文。Twitter发言人在一封邮件中回复说，“现在只是早期音频测试，我们正在探索满足不同人群的最好方法。”

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关键词：Twitter

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