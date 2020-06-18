内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

微软简化 Win10 上的 WSL 安装

2020/6/18 8:25:27来源：开源中国作者：局长责编：懒猫评论：

在 Windows 10 的最新内测版本中（Windows 10 Insider Preview Build 20150），微软为 WSL 的安装和内核升级新增了两个命令，分别是wsl.exe --install和wsl.exe --update。Windows 10 用户可通过命令行工具或 Windows Terminal 运行上述命令

image.png

在尚未开启 WSL 的机器上运行wsl.exe --install命令将会启用 WSL 可选组件和虚拟机平台可选组件，并提示重启机器。通过此方式安装 WSL 会将 WSL2 作为新安装的 WSL 的默认版本，因为微软发现大多数内测用户使用的正是 WSL2。

微软还表示将来计划为此命令添加自动安装 WSL 的 Linux 发行版（如 Ubuntu）的支持。

wsl.exe --update命令用于管理 WSL 内核的更新，并提供了多个选项：

  • wsl.exe --update 管理内核的更新。如果没有指定任何选项，通过该命令将升级到最新的内核版本

  • wsl.exe --update --status 查看更新状态，可显示 WSL 目前使用的内核版本，以及最后一次更新的时间

  • wsl.exe --update --rollback 回滚到上一次使用的 Linux 内核版本

除了上述的更新，Windows 10 新版内测的 WSL 还增加了对 GPU 计算的支持，这意味着 Linux 二进制文件可利用 GPU 资源从而在 WSL 中运行计算量更大的任务。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    