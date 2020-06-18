微软简化 Win10 上的 WSL 安装

在 Windows 10 的最新内测版本中（Windows 10 Insider Preview Build 20150），微软为 WSL 的安装和内核升级新增了两个命令，分别是wsl.exe --install和wsl.exe --update。Windows 10 用户可通过命令行工具或 Windows Terminal 运行上述命令。

在尚未开启 WSL 的机器上运行wsl.exe --install命令将会启用 WSL 可选组件和虚拟机平台可选组件，并提示重启机器。通过此方式安装 WSL 会将 WSL2 作为新安装的 WSL 的默认版本，因为微软发现大多数内测用户使用的正是 WSL2。

微软还表示将来计划为此命令添加自动安装 WSL 的 Linux 发行版（如 Ubuntu）的支持。

wsl.exe --update命令用于管理 WSL 内核的更新，并提供了多个选项：

wsl.exe --update 管理内核的更新。如果没有指定任何选项，通过该命令将升级到最新的内核版本

wsl.exe --update --status 查看更新状态，可显示 WSL 目前使用的内核版本，以及最后一次更新的时间

wsl.exe --update --rollback 回滚到上一次使用的 Linux 内核版本

除了上述的更新，Windows 10 新版内测的 WSL 还增加了对 GPU 计算的支持，这意味着 Linux 二进制文件可利用 GPU 资源从而在 WSL 中运行计算量更大的任务。