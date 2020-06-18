Zoom 将向所有用户提供端对端加密服务，7 月推试用版

6月18日消息，据外媒报道，视频会议软件提供商Zoom于美国当地时间周三表示，该公司计划为所有免费和付费用户提供端到端加密服务，并将于今年7月份推出试用版。此前，美国国会议员以及许多批评人士向该公司施压，敦促其加强隐私保护。

Zoom首席执行官袁征周三通过博客文章表示，那些免费使用这项服务的人将必须验证自己的电话号码，才能获得最高级别的安全保护。端到端加密使第三方无法解密通信，但将意味着参与者无法通过电话线召集Zoom会议。

袁征写道：“我们很高兴地宣布，我们已经找到了一条平衡所有用户合法隐私权和我们平台上用户安全的前进道路。”他补充说，验证免费参与者的身份将有助于该公司打击其平台上发生的滥用行为。

Zoom表示，计划在7月份开始测试经过加密的服务。该公司此前表示，将只为付费的大型企业客户提供加密功能，这促使大约7万名互联网用户签署两份请愿书，敦促Zoom应为保护所有人的网络安全而对其服务进行完全加密。

美国俄亥俄州民主党参议员谢罗德·布朗(Sherrod Brown)和康涅狄格州民主党参议员理查德·布鲁门撒尔(Richard Blumenthal)抨击Zoom没有提供端到端加密，尽管该公司早些时候曾声称已提供相关服务。

虽然Zoom的股价今年上涨了两倍多，但它在隐私和安全方面遭遇了许多批评。在新冠疫情爆发期间，当数亿人开始使用这款视频会议应用程序与同事、亲人和社区保持联系时，“网络巨魔”开始用亵渎、色情和种族主义内容入侵电话会议，这一现象被称为“Zoombaking”。Zoom已经承诺提供完全加密，以缓解人们对Zoom不安全的担忧。

袁征在最新的财报电话会议上表示，他不会为免费用户提供完全加密服务，这样Zoom就可以与联邦调查局(FBI)和当地执法部门合作，识别在视频会议期间犯罪的人。但在用户对其与执法部门的联系表示不满后，Zoom后来改变了做法。