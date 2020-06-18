微软 Surface Book 3 今日正式开售：12888 元起

IT之家6月18日消息 微软中国宣布，即日起，Surface Book 3 在微软官方商城、天猫商城的微软中国官方旗舰店、微软乐映专卖店、微软升捷专卖店和微软京东自营官方旗舰店、顺电、苏宁以及微软店中店和微软授权店等线上线下渠道正式开售。

5月6日，微软正式发布了Surface Book 3 系列笔记本电脑，包括13英寸和15英寸两款，搭载了十代酷睿处理器，最高可选英伟达Quadro RTX 3000显卡。

微软Surface Book 3 13.5英寸：

酷睿 i5/8GB/256GB/13.5英寸售价12888元，

酷睿 i7/16GB/256GB/GTX 1650 4GB/13.5英寸售价16488元，

酷睿 i7/32GB/512GB/GTX 1650 4GB/13.5英寸售价19488元，

酷睿 i7/32GB/1TB/GTX 1650 4GB/13.5英寸售价21488元。

微软Surface Book 3 15英寸：

酷睿 i7/16GB/256GB/GTX 1660 Ti 6GB/15英寸售价17888元，

酷睿 i7/32GB/512GB/GTX 1660 Ti 6GB/15英寸售价21488元，

酷睿 i7/32GB/1TB/GTX 1660 Ti 6GB/15英寸售价22888元。

IT之家此前报道，微软官方介绍，Surface Book 3是微软有史以来最强大的笔记本电脑，性能比Surface Book 2高出50%，电池续航时间最长可达17.5小时。配置方面，Surface Book 3搭载了第10代Intel Core处理器，显卡可选英伟达GeForce GTX或Quadro RTX显卡，最高配备了32GB的内存和微软采用过的最快的SSD。

Surface Book 3可选GTX 1650和GTX 1660 Ti游戏显卡，微软表示该GPU具有足够的能力以1080p 60帧的速度运行PC游戏。高配版搭载了Quadro RTX 3000显卡，以更好地满足商业客户和高等教育机构的需求。

此外，Surface 无线降噪智能耳机 2 在微软官方商城、天猫商城的微软中国官方旗舰店、天猫商城微软授权专卖店和微软京东自营官方旗舰店等线上渠道正式开售，售价为 1998 元。

全新升级的 Surface 无线降噪智能耳机 2 专为持久舒适佩戴、更优音质和更长的电池续航而打造，有钛白灰和新增的典雅黑两种颜色供用户选择 ，支持可调节的降噪功能，搭配增强的 Omnisonic 扬声器，音质饱满浑厚。Surface 无线降噪智能耳机 2 采用直观的触控操作，电池续航最长可达 20 小时 。

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