Magic Leap 起诉中国工程师窃取技术遭驳回

北京时间6月18日上午消息，据外媒报道，美国增强现实初创企业Magic Leap针对其前工程师窃取技术的起诉并未成功。Alphabet和阿里巴巴集团都是Magic Leap的投资者。

本周三，加州圣何塞的一名联邦法官批准了由2016年离开Magic Leap的工程师徐驰（Chi Xu）提出的撤案请求。这名法官表示，Magic Leap针对徐驰利用自家专利制造混合现实眼镜的指控并无充分证据。但法官卢西·柯（Lucy Koh）还是给了Magic Leap一个机会，允许该公司修改申诉内容，以解决她对此案的疑虑。

这起案件是去年6月由Magic Leap提起的，当时多家美国企业抱怨中国企业窃取知识产权。

本周三的撤案裁决让Magic Leap的起诉之中再添阻碍，这家传奇的企业曾经一度被视为是增强现实技术的未来。彭博社今年4月报道称，Magic Leap公司解雇了约1000名员工，占到其员工总数的一半，并将关停消费者业务，将重心转向企业产品。

卢西·柯表示，Magic Leap的起诉“没有任何关于具体‘机密信息’的指控”。Magic Leap认为，该公司前工程师徐驰窃取了机密技术，并在北京创立了自己的公司Nreal，用Magic Leap的技术创造了自己的增强现实设备“Nreal Light”。

联邦法官给了Magic Leap 30天的时间来修改其指控违约、欺诈和不正当竞争的申诉。

Nreal、徐和Magic Leap没有立即回复记者的置评请求。

本案为Magic Leap起诉徐驰案，案件编号19-cv-03445，美国加州北部地区法院。