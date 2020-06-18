微信「拍一拍」功能上线后，网友直呼：「有啥用？」

微信昨天上线了一个新功能「拍一拍」，微信用户在个人聊天或群聊中双击对方或自己的头像即可「拍一拍」，和早年 QQ 上的「抖窗口」功能有异曲同工之妙。

但同样属于提醒功能的「拍一拍」并不会强制提醒，只会在聊天窗口显示一行「你拍了拍 XXX」的字样，发起拍一拍的用户的手机会收到震动提示，但包括被拍对象在内的其他人，不论是否打开微信，都不会接收到「拍一拍」产生的震动反馈和弹窗提示。

微信「拍一拍」上线后，迅速被网友挖掘出各类玩法，包括有人给好友改了备注，玩起了词语接龙的游戏，例如「你拍了拍‘马屁’」「你拍了拍‘自己的钱包‘」等等。甚至还有热心网友做了一个「微信拍一拍小尾巴生成器」，输入想要的昵称和后缀便能生成特定效果。

微信「拍一拍」上线后被拿来了 QQ 的「窗口抖动」以及「戳一戳」做对比，但事实上同为提醒功能的「拍一拍」的提醒属性可能最弱，一来只有发起拍一拍的用户才能收到震动反馈，二来「被拍」的用户也基本无法收到任何实际性的反馈，唯一能起到提醒作用的可能是发起拍一拍之后双方的聊天框会前排显示。这样的轻量级提醒功能也引来了许多网友的吐槽，纷纷直呼：「有啥用？」

事实上，针对提醒的需求，微信已经在此前的版本中上线了「强提醒」功能，在个人聊天的右上角菜单中选择「强提醒」之后，该聊天框将在未来一段时间内全屏显示第一条信息，这个功能适合一些同时需要处理多个重要对话的群体。相比之下，「拍一拍」就显得克制许多，趣味性可能是这个功能的更大价值所在。