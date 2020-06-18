京东徐雷：感谢刘强东赋予管理团队最大的信任

6月18日早间消息，京东集体今日正式登陆港交所，完成二次上市，股票代码9618，公司此次发行1.33亿股，每股定价226港元，募集资金净额约297.71亿港元，超越网易成为今年以来港交所最大规模的新股发行。在京东集团回港上市庆祝仪式上，京东零售集团CEO徐雷携京东集团战略执行委员会成员集体亮相。

徐雷表示，“京东集团满怀着感恩之心来到香港，不仅是因为我们希望与更多的客户和合作伙伴分享我们的发展成果，更是因为我们对中国和中国经济的未来充满了信心。”

来自京东员工和客户的6名代表与徐雷共同敲响京东赴港上市锣声，他们是坚守抗疫最前线并获得“中国五四青年奖章”的京东物流武汉亚洲一号城配青年车队队长张谨；疫情最严重期间坚持给“风暴中心”武汉金银潭医院送货的快递员李华斌；疫情以来不分昼夜接诊3万人次的京东健康全职医生肖幸幸；还有受益于京东平台优势实现逆势增长，并积极热心公益捐赠的京东平台商家王珂；京喜产业带商家陈卓越在京喜“出口转内销”扶持政策下迅速摆脱疫情影响；以及和京东紧密合作、带领村民脱贫致富河北省阜平县平石头村村支书顾路红。

徐雷在演讲中称，今天也是京东17周岁的生日，17年前面对突如其来的SARS疫情，刘强东带领十几名员工关闭了线下门店，开启了京东的创业历程。17年后，在新冠疫情之下，京东也成为了保障民生供给、高科技抗疫的生力军。两场疫情折射出了京东成长和变化：从创业企业到持续为社会创造价值的企业公民，从电子商务探路者到以供应链为基础的技术服务企业，从零售到物流、到数字科技和产业发展，从北京到纽约，再从纽约到香港。“今天，京东又站在了新的起点上。”徐雷感慨，此时此刻，最想感谢的是京东所有的客户，他们对京东充满了信赖，宽容京东的不完美，包容京东的不成熟。“还要感谢所有的股东和合作伙伴，他们与我们一起坚守长期价值，共同发展，彼此帮扶。”徐雷还特别对刘强东表达了感谢，不仅因为其战略格局和超前眼光，也因为他赋予管理团队最大的信任和舞台。

同时，徐雷表示，要感谢全集团20多万名员工和家属，用拼搏和奋斗引领企业的踏浪而行。“当然我还要特别感谢这个伟大的时代，赋予了无数个人和企业追逐梦想和成就自我的机遇。”徐雷进一步表示，希望在京东及合作伙伴的共同努力下，能让世界变得越来越好，越来越高效和和可持续。“未来，京东将以二次上市为契机，持续围绕供应链开展技术创新，用科技改变人类生活，改变社会面貌，与整个世界实现共生发展，为我们的客户创造源源不断的价值，最后，我们期待京东能够成为全球一家最受信赖的公司。”徐雷说道。