北京：民航铁路部门对五类人员实行购票限制

IT之家6月18日消息 人民日报消息，北京疫情防控情况发布会今日召开，会上北京市公安局副局长潘绪宏就下一步北京市的出入政策作了进一步解释。

IT之家了解到，北京市公安局副局长潘绪宏介绍称，民航铁路部门对北京市确诊病例、疑似病例、密切接触者、无症状感染者、以及5月30日以来新发地密切接触者，实行购票限制；旅客在登机登车前需要进行体温检测，出京前将查验核酸检测阴性证明，16日前购票可免费改签或免费退票；网约车、出租车等出京运营业务暂停。