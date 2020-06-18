美团小贷被判违法放贷，美团：事实有误，已提起上诉

IT之家6月18日消息 据21世纪经济报道消息，中国裁判文书网披露了多份河南省焦作市中级人民法院裁定书，内容基本类似，重庆美团三快小额贷款有限公司多起执行申请被法院驳回。

一份执行裁定书显示，重庆美团三快小额贷款有限公司与闪某国内非涉外仲裁裁决一案，保定仲裁委员会于2019年4月19日作出（2019）保裁网字第3523号裁决书，重庆美团三快小额贷款有限公司向本院申请执行，本院于2019年12月2日立案执行。

河南省焦作市中级人民法院表示，本案中，重庆三快小额贷款有限公司未取得金融监管部门的批准，利用互联网信息技术，搭建融资业务平台，从事资金融通业务牟利，扰乱了金融市场秩序，破坏了金融市场的稳定性，损害了社会公共利益，此行为不具有合法性。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十七条第三款、第一百五十四条第一款第（十一）之规定，裁定如下：驳回重庆美团三快小额贷款有限公司的执行申请。本裁定送达后即发生法律效力。

IT之家了解到，对此美团称：该裁定书认定的事实存在严重错误，三快小贷已根据法律规定提起上诉。三快小贷经过金融监管部门的依法批准，系合法从事放贷业务，三快小贷的营业范围明确包含了“开展各项贷款”。