内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

美团小贷被判违法放贷，美团：事实有误，已提起上诉

2020/6/18 13:21:56来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月18日消息 据21世纪经济报道消息，中国裁判文书网披露了多份河南省焦作市中级人民法院裁定书，内容基本类似，重庆美团三快小额贷款有限公司多起执行申请被法院驳回

一份执行裁定书显示，重庆美团三快小额贷款有限公司与闪某国内非涉外仲裁裁决一案，保定仲裁委员会于2019年4月19日作出（2019）保裁网字第3523号裁决书，重庆美团三快小额贷款有限公司向本院申请执行，本院于2019年12月2日立案执行。

河南省焦作市中级人民法院表示，本案中，重庆三快小额贷款有限公司未取得金融监管部门的批准，利用互联网信息技术，搭建融资业务平台，从事资金融通业务牟利，扰乱了金融市场秩序，破坏了金融市场的稳定性，损害了社会公共利益，此行为不具有合法性。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十七条第三款、第一百五十四条第一款第（十一）之规定，裁定如下：驳回重庆美团三快小额贷款有限公司的执行申请。本裁定送达后即发生法律效力。

IT之家了解到，对此美团称：该裁定书认定的事实存在严重错误，三快小贷已根据法律规定提起上诉。三快小贷经过金融监管部门的依法批准，系合法从事放贷业务，三快小贷的营业范围明确包含了“开展各项贷款”。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：美团

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    