波士顿动力狗太贵？把自家狗子放上电脑，在家远程均可撸！

别慌！

这只狗子身上的花棉袄可不是什么新的时尚先锋，而是一套能把你的宠物狗“放”进电脑的神奇装备。

在详细解释之前，文摘菌想请大家回想一下，小时候和朋友拿着一个有三个按键的钥匙挂坠昼夜养宠物的日子。

你不仅可以用这个设备给宠物喂食和治病，还可以观察它生老病死的全过程。虽然看似简陋，但是在1996年推出之后该设备迅速风靡全国，据相关统计，共计卖出了8000万台。

虽然在2015年Apple Watch把这款游戏收入囊中，但是在撸狗都要撸波士顿动力的年代，只是一个电子宠物怎么能满足陪伴和饲养欲望呢？

这件花棉袄出现得可以说是恰到时机，因为穿上这件花棉袄收集到狗子数据之后，你家可以在电脑上云撸狗了！

用计算机模型在网上重现狗子，四足动物皆“可撸”

这项视觉捕捉技术由巴斯大学的研究人员开发，能把你家的狗子进行数字化处理，完全搬到网上，即使身在千里之外也能无压力撸狗，而你要用的，也无需复杂又昂贵的运动捕捉套装，一台摄像机足矣。

研究人员介绍道，虽然还是要给狗子穿上具有特殊标记的运动捕捉服，但是这比其他的套装可要简单多了，穿上这套捕捉服之后，狗子们就在处理人员的监督下进行了数字化拍摄。

他们一共研究了14种不同的犬类品种，从大型的勒车犬到小型犬哈巴狗。

收集到狗子们的这些移动数据后，研究人员创建了一个计算机模型，该模型可以在狗子们脱下运动服后准确地复制和预测它们的3D真实姿势和动作，再通过一个RGBD相机记录颜色和每个像素与相机的距离，创造出狗子的3D形象。

整个过程就完成了。

博士研究员SinéadKearney表示：“这是第一次使用RGBD图像通过单个摄像头跟踪狗的运动，比多个摄像头的传统运动捕捉系统便宜得多。”



大家一定很关心效果对不对，俗话说有对比才有伤害，大家可以自行对比看看效果：

“在娱乐业中，该项研究可以帮助电影和游戏产生更真实的虚拟动物，除此之外，狗主人还可以使用这项技术在计算机上对重建自家宠物，想想就很有趣！”

CAMERA主任Darren Cosker介绍道，虽然当下已经出现了很多关于无标记的人体运动自动分析的研究，但针对动物的研究还不多。

在该小组的努力下，他们还在马、猫、狮子和猩猩等四足动物上进行了进一步的测试，也都获得了很好的结果。未来他们表示，想要将这个扩展成动物数据集，用于非商业领域。

CVPR演讲：基于动物的视觉还原还有很大的开发潜能

这项技术怎么可以被世界领先的AI会议之一CVPR放过呢。于是在6月14日，该团队就这项技术做了正式介绍和发表。

由于疫情原因，今年的CVPR会议转到线上进行，团队的展示也都能在同步更新到了网上。

在视频中，研究人员表示，针对动物的视觉捕捉技术仍不多见，其中一个原因就是，与人类相比，动物尤其是狗子们的动作更难把握和预测。但是包括动物竞赛、动物医疗等众多领域，基于动物的3D还原和预测都显得十分重要。

同时，动物身上还有许多值得我们学习的地方，比如之前加州州立大学诺斯里奇分校机械工程教授Nhut Ho受到蜜蜂启发，设计出了一种昆虫型自主机器人用于太空探索。而对于包括波士顿动力在内的机器狗在设计过程中，也不可避免地需要用到真实的狗子们的数据。

可以说，目前这一领域还存在很大的开发潜力，想象一下快乐的撸狗生活，是不是又有了继续研究的动力！

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