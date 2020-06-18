类 Unix 系统 FreeBSD 11.4 正式发布

FreeBSD 11.4 已经发布，这是 stable/11 分支的第五个也是最后一个版本。FreeBSD 是一种自由类 Unix 操作系统，是由经过 BSD、386BSD 和 4.4BSD 发展而来的类 Unix 的一个重要分支。

更新亮点：

clang、llvm、lld、lldb 和 Compiler-rt 实用程序以及 libc++ 已更新为上游版本 10.0.0

OpenSSL 已更新至版本 1.0.2u

Unbound 已更新至版本 1.9.6

pkg(8) 实用程序已更新至版本 1.13.2

KDE 桌面环境已更新至版本 5.18.4.1.19.12.3

GNOME 桌面环境已更新至版本 3.28

支持重命名 ZFS 书签

添加 certctl(8) 实用程序

对用户态应用程序的一些功能添加和更新

现在，在所有 FreeBSD 版本中都将打印对将来版本中弃用功能的警告

已为 RFC 6649 和 8429 中弃用的 Kerberos GSS API 算法添加了警告

FreeBSD 11.4-RELEASE 现已提供给 amd64、i386、powerpc、powerpc64、sparc64、armv6 和 aarch64 等体系架构。

更新说明：https://www.freebsd.org/releases/11.4R/announce.html