解放双手轻松居家，618 居家高科技必购清单

你的一天有多少时间待在家里呢？自新年以来，大部分人在家里的时间直线上升。为此IT之家精选了几件提升居家幸福感的科技产品，正值618，很多产品也在促销进行中，现在购买优惠力度较大。

一、即热饮水机

“多喝热水。”不管这几个字曾经听起来多么讨厌，适当地多喝点热水或温水还是有好处的。

即热饮水机在喝热水这件很频繁的小事上大大提升了用户体验，四秒热水，即喝即热不需等待，可以真正做到随时随地即刻喝水。现在即热饮水器的品类也很多，外观美丽的北鼎即热饮水机适合颜控，小米有品心想即热饮水器性价比较高，飞利浦、九阳等传统家电品牌也推出了即热饮水器。目前也有方便随身携带的迷你型号即热饮水器，非常适合外出住宿时使用。

二、洗碗机

在经常做饭的家庭里，谁来刷碗是个永恒的问题。洗碗机的出现终结了诸如 “第一次去男朋友家里要不要刷碗”的问题，最重要的是它真的可以做到刷得比人干净，经过高压冲刷高温杀菌后的盘碗可以做到99.99%的除菌率。

需要注意的是在选购时要根据自己的家庭成员人数来选择不同的规格，4-6人选择13套较为稳妥。

三、除湿机

南方梅雨季节时，阴雨绵绵，居住环境很容易潮湿长霉，。如果恰巧住在背阴面或者海边也会有这种感受，长期居住在潮湿的环境同样不利于身心健康。这时候买一个家用除湿机就非常有必要了。

它的原理是通过热交换机将空气中的水分子冷凝成水滴，排出处理过的干燥空气，让居住环境更加干爽舒适。目前市面上的除湿机选择较多，价格从几百块钱到几千不等。稍高级的除湿机还带有烘干衣物、静音运行等功能。通常容量越大、适用面积越多，除湿机价格也会越高。

四、扫地机器人

现在有不少扫地机器人都支持扫拖一体，清理尘盒、换洗拖布远比自己扫地拖地来得轻松，石头扫地机器人T7/Pro同时支持远程控制，可以选择我们不在家的时候扫地拖地，Pro在T7的基础上升级了AI避障系统，清扫路线更精准，还支持远程遥控时实时视频查看周边环境。远程语音控制让扫地成为一句话的事，推开门就能拥有干净整洁的家庭环境，幸福感满满。

618活动期间，石头扫地机器人T7 2499元可以拿下；升级后多了两只眼睛避障更精准的石头扫地机器人T7 Pro售价3299；预算有限的可以选择米家扫拖机器人1C，1299元。

五、电动牙刷

电动牙刷可以算居家必备神器了，数以万计的震动次数让刷牙清洁更加彻底，价格也十分亲民。价格在而三百左右的飞利浦、博朗的入门款电动牙刷就能满足大多数人的需求，当然预算充足的也可以选择飞利浦钻石系列等高端线产品。618期间，飞利浦HX6802/03价格低至259，值得蹲守。

另外要注意一些电动牙刷的底座也会因为潮湿生霉，接受不了的在选购时要多加注意。

以上就是IT之家为大家推荐的618居家高科技产品清单，尽量大件小件都囊括了，个人用的和家庭用的也都有涉及，未必适合所有人，不过希望能有一两件让大家感兴趣；大家有哪些使用后可以提升居家幸福感的产品，也不妨在评论区交流讨论。