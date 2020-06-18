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ThinkPad P15/P17 发布：散热升级，显卡模块化

2020/6/18 15:28:04来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月18日消息 联想现已推出了ThinkPad P53和ThinkPad P73的升级款，型号为ThinkPad P15和P17，外观几乎没有变化，内部散热升级，并且采用了模块化的显卡。

根据外媒NoteBookCheck的介绍，联想称他们没有把重点放在外观上，而是把重点放在了内部。具体来说，ThinkPad P15和P17拥有更大的散热模块和更宽的出风口。散热升级之后，英伟达的Quadro GPU能够达到更高的功耗。在ThinkPad P15中，Quadro RTX 5000的功耗从80W升级到90W，ThinkPad P17的GPU功耗最高可达110W。

ThinkPad P15和P17还采用了模块化的设计。联想声称，新的ThinkPad P15和ThinkPad P17使用子卡（Daughter Cards）设计，而不是将GPU等组件直接焊接到主板上。

配置方面，ThinkPad P15和P17可选英特尔Xeon或Core i7 (Comet Lake)处理器，显卡为英伟达的专业卡，支持128GB内存，可选4K屏。

IT之家了解到，ThinkPad P15和P17将于7月上市。P15的起价为1979美元（14000元），P17的起价为2119美元（15000元）。

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关键词：ThinkPad

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