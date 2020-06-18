亚马逊发布 AI 跟踪系统，监督员工能否保持社交距离

6月18日消息，据国外媒体报道，当地时间周二亚马逊公司推出了一款基于人工智能的跟踪系统，让办公室和仓库的员工彼此之间保持一定的社交距离，帮助降低员工感染新型冠状病毒的风险。

亚马逊发布这套系统之际，正值美国国会议员和工会对公司保护员工免受疫情影响的做法进行审查。

亚马逊表示，公司仓库里设置的监控器将用绿色圆圈标出保持安全距离的员工，而距离较近的员工将用红色圆圈标出。

该系统名为“距离助手”(Distance Assistant)，其利用亚马逊设施内摄像头所拍摄的画面，帮助识别人员流动量大的区域。

据一份内部备忘录显示，亚马逊还在测试一款可穿戴设备，当员工离得太近时，设备就会发光并发出音频警报。这款设备将于本周三在西雅图郊外的一个仓库进行测试。

据亚马逊内部招聘信息显示，公司还在招聘社交距离专员和监督人等职位。这些员工的职责包括经常对仓库进行检查，以及确保员工人数不超过休息室的限定座位数。

亚马逊没有立即对备忘录和帖子发表评论。

据悉，亚马逊还将开放其距离助手系统背后的技术源码，其也并不是第一家利用人工智能跟踪社交距离的公司。

几家公司对路透表示，基于人工智能摄像头的软件开源至关重要，因为它不仅可以向员工和客户展示工作原理，还可以向保险公司和监管机构表明其是在监控和执行安全措施。然而，隐私活动人士仍对越来越详细的追踪功能表示担忧。

亚马逊周二表示，跟踪系统已经在少数设施中启用，并表示计划在未来几周部署数百个这样的系统。