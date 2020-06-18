直播和短视频内容也该“打假”了

近日，随着车某、郜某伪装滴滴司机与乘客的“假直播”事件水落石出，其背后的非法直播平台以及灰产链条也被媒体曝光。等待这场自导自演直播闹剧始作俑者的，将是法律的制裁。

透视这场“直播闹剧”的背后，实际上当下直播、短视频领域种种“故事”、“造假”，也在引发更多行业人士的担忧。不难看出，目前泛娱乐行业的内容制作，正在从纯天然走向重度加工，而从UGC、PGC、OGC再到MCN当道，太多机构和网红策划、输出直播及短视频内容的理念，究竟因何发生了改变？

内容重在“加工”

“现在不经策划、演绎，随手拍的内容基本没有观众看了。”

在广州某MCN机构的高管思铭看来，现在的行业状态与六年前有了很大变化。当时直播行业刚刚兴起，他辞去了工作成为了一名专职游戏主播。如今，进入MCN近三年的思铭可谓见证了泛娱乐行业的发展、兴起和衰退。

他告诉懂懂笔记，相比行业兴起之初，目前已难觅不经加工的短视频和直播内容。

所谓加工，指的是网红输出的直播、短视频内容，都已经经过机构的精心策划，有剧本有故事，有摆拍有演绎。尽管行业早期UGC内容也经过了一定策划和加工，但加工的痕迹远不及现在。

“早期的泛娱乐内容，讲究源于生活高于生活。但是现在的很多内容，从源头开始，就可以看到浓浓的策划痕迹，直至完成上线都是生造。”之所以会有这样的巨变，思铭感慨主要是因为观众对于话题内容的要求越来越高、越来越挑剔。

思铭强调，即便一场卖货直播，里面都会做好策划大纲，什么时候故意说错话（向观众道歉），什么时候主播与助手闹些笑话和矛盾，机构都要精心安排，策划大纲至少也在几十页纸以上。

而曾经火爆的吃播，早期网红只要吃些有趣的东西，都能吸引大量的观众点赞。但是放到现在，如果不狂吃魔鬼辣椒、油炸昆虫和“野生动物”的话，别说关注，看都没人看。

“目前流量为王，为了流量，有时不得不在内容上绞尽脑汁。例如策划的主题是‘奶奶生前最后一顿饭’，结果就能赚取大量的关注和感动。但实际上，网红的奶奶仍旧健在，甚至奶奶都是请来的演员。”思铭强调，类似的策划、演绎，在当下泛娱乐行业相当普遍。

有的时候，甚至连NG都是策划的，只为了哭得真实，更会故意策划一些引发观众厌恶的人物、事件，引起观众的争吵和矛盾。而拍摄完成，在后期的制作上更是要反复甄选特写角度、滤镜、背景音乐，都是为了烘托感情、制造情绪。

也只有这样“反复策划”，才能吸引流量，激励观众转发。只要策划到位，粉丝看到视频后要么感动的痛哭涕零，要么气得咬牙切齿。但实际上，片场却因为网红的一遍遍NG无比欢乐，“内容重加工已经成了行业规则，要求是从PGC时期的高于生活，发展到今天的无中生有。”

“观众或许认为，直播和短视频里面的内容有许多意外或是无心之举，其实哪有那么多惊喜和失误，何况每天直播、做视频，哪来那么多不一样的惊喜？”思铭笑称，相信有部分观众也知道，所谓的冲突、矛盾和惊喜，都是策划、重加工的结果。

这样努力的策划“演出”，所谓短视频和直播“保鲜期”又能有多久？

难敌“霉变”宿命

“只要做的人多了，精心策划的创意也就不算创意了。”

聊及重加工创意“保鲜”的问题，思铭一脸无奈。他坦言对于网红的“保鲜”确实是个难题，其实背后是创意容易“霉变”的痼疾。

毕竟，网红的名气、影响力几乎都依托在内容上。可在竞争激烈的泛娱乐行业里，观众的新鲜感来得快去得快。有时，花了几周策划的直播“事故”，仅在几天时间内就会被其它网红彻底玩坏，观众也都失去了兴趣，“这时，就考验公司是否具备不断策划、持续制造话题内容的功力了。”

思铭以许多游戏主播热衷的内容形式“不要笑挑战”为例，其所在公司的主播，年初在制作、上线了几期“不要笑挑战”并获得较好反响之后，立马就遭遇别的网红模仿，公司只能马上又策划了一场“不要死挑战”。

“其实，不要笑挑战，很多好笑的视频网红事先都看过，哪一环节忍不住笑了，也是计划内的，惩罚的形式也是之前策划好的。”即便如此，看客也会在短短时间内出现“观感疲劳”，对主播失去新鲜感。

思铭回忆，他们制作过曾经红极一时的主播“极限跑酷”视频，真的是主播在拼命拍摄，但也只红了短短的几周，之后观众便对此失去了兴趣，“居然还有段子手调侃，现在直播、短视频里，如果不死人都不好看。”

因此，摆在机构、网红面前的，是要对内容重加工之后的重加工，需要大量翻车情节的堆叠。

“例如我们做吃播的网红，会专门让买来的冰储海鲜化了再开始直播，假装自己买了臭海鲜，制造出争议话题，吸引观众关注。”而主播什么时候吃，什么时候吐，都是根据剧本的大纲来演绎，“网红为了‘保鲜’，就要假装吃不新鲜的海鲜。”

一样东西“吃腻了”，MCN机构就得另行策划、加码新的内容，口味和加工的力度一样，都是越来越重。于是乎各种动物内脏、重口辛辣调味品随之通通搬进了镜头。

思铭打趣的说，如果那么多短视频、直播里的意外和翻车真实存在，那么这些网红真的是点儿背，命运也真值得大家同情，“实际上呢，呵呵……”

如今为了流量，机构和网红在内容加工的道路上也开始越走越邪门，甚至有机构和网红，已经开始不断地在危险的“红线”边试探，只为博君一赞，“这些举动更是毁人不倦！”

越“危险”越有人看

“这次的滴滴假司机直播事件真的过分了，其实除了这个事件，现在有不少主播都是游走在危险边缘。”

思铭表示，无论是UGC、PGC还是如今整合的MCN，泛娱乐内容肯定是要经过策划、加工，这也无可厚非。但为了流量、影响力，正有越来越多的机构、网红艺人，开始出格、踩红线。

当语不惊人不罢休、出其不意故事反转，都已经难以提起观众兴趣时，许多机构、网红盯上了观众的“荷尔蒙”。

“早在泛娱乐行业兴起初期，那些涉黄、擦边球的现象曾普遍存在，但是经过一轮轮整顿之后，这样的现象明显减少，而没有根绝。”如今一些在创意、策划、加工上黔驴技穷的机构、网红，为了流量开始返流，总要在正常的内容、直播内容中，加入一些“擦边球”，以求刺激看客的荷尔蒙。

“和人性本贪一样，那些不可描述的内容、低俗话题，的确会有观众基础，咱不能否定这些。”但思铭认为，部分机构、网红或许觉得在内容中加入足够刺激感官的情节，就能以此收割流量，“对于网红和机构而言，流量相当于金钱。利欲熏心下，有的网红甚至可以毫无底线。”

直播和短视频内容经过策划、雕琢，本无可厚非，但在竞争白热化的泛娱乐行业里，无论是网红还是机构都陷入了内容不进则退的困局，无休止地重加工，正在加速网红的“霉变”速度，甚至加速灾难的降临。

【结束语】

如果短视频、直播的内容只能靠重加工才有生命力，才能带来出其不意的惊喜和关注，那么直播、短视频和影视剧又有什么区别？这样的加工如果是以触犯法律为条件，以牺牲健康甚至生命为代价，所谓大V又能给行业带来什么价值？以上问题，值得全行业的深思。