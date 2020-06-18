Facebook 前高管：苹果谷歌等科技巨头未来 10 年将被分拆

北京时间6月18日下午消息，据国外媒体报道，Facebook前高管、亿万富豪风险投资家查马斯·帕里哈皮蒂亚（Chamath Palihapitiya）今日表示，在未来10年内，包括Facebook、亚马逊、谷歌和苹果在内的一些大型科技公司将被分拆。

帕里哈皮蒂亚在Facebook赚取了不少财富，曾担任Facebook副总裁四年多，于2012年Facebook IPO（首次公开招股）前一年离职。此后，他多次表达了对前雇主的担忧。当然，他也承认Facebook在传播重要信息等方面发挥了积极作用。

但是，这并不意味着Facebook或其他大型公司就能更好地免受监管的影响。正如帕里哈皮蒂亚今日早些时候在一次线上科技活动中所说的那样：“它们会被分拆吗？是的。每个政府都会追查它们吗？当然。”

他更具体的预测是，Facebook、亚马逊、谷歌和苹果将继续受到世界各地监管机构的调查和罚款，直到它们不再是“庞然大物”。帕里哈皮蒂亚说：“首先，他们会被征税致死，然后他们所赢得的社会信任将荡然无存。”

帕里哈皮蒂亚还认为，这一天的到来不会太久。他说：“在未来10年内，监管机构就会如愿以偿。因为这些互联网公司破坏了监管机构想要的东西，也就是权力。你把权力和信息分配给边缘越多，你就越容易成为靶子。”

帕里哈皮蒂亚同时指出，当前唯一没有成为反垄断监管机构目标的大型科技公司是微软。他他认为，微软也不会永远幸免。帕里哈皮蒂亚称，2002年与司法部和解后，微软得到了喘息的机会，但和解协议将于2011年到期。