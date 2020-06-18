新冠夏季防护指南：不要在水龙头下直接冲洗生肉制品

IT之家6月18日消息 今日国务院联防联控机制发布夏季低风险地区防护指南，其中提到食品消费者在处理生的肉、禽、水产品等之后，要使用肥皂和流动水洗手至少20秒。

IT之家了解到，《夏季低风险地区防护指南》中提到，食品消费者、食品从业人员等人群的防护要求，特别提出食品消费者在处理生的肉、禽、水产品等之后，要使用肥皂和流动水洗手至少20秒。不要在水龙头下直接冲洗生的肉制品，防止溅洒污染。购买、制作过程中接触生鲜食材时避免用手直接揉眼鼻。