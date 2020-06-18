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预算 200 万元，新乡联通拆除移动网 2G 等老旧设备

2020/6/18 18:09:33来源：C114中国通信网作者：林想责编：孤城评论：

来自联通官网消息显示，中国联通新乡市分公司启动全区（不含卫辉市）移动网2G等老旧设备拆除、搬运项目，预算200万元（不含税）。

老旧设备包含：基站主设备(室内落地式)，主设备、机柜、电源线、室内外馈线（含塔上）及其他设备线缆拆除搬运；基站主设备（机柜/箱嵌入式），BBU、 RRU、机柜、室内1/2馈线、电源线、野战光缆其他设备线缆拆除、搬运；Wlan站点，交换机、AP、合路器及相关箱体拆除、搬运。

公告显示，此项目不划分标段，中标人数量为2个，每个中标人对应的份额和实施区域如下：

第1名，中标区域：新乡市区、长垣市、封丘县、延津县，份额：60%；

第2名，中标区域：辉县市、原阳县、新乡县、获嘉县，份额：40%。

在今年的“两会”上，全国政协委员、中国联通产品中心总经理张云勇提出了“关于有序推动落后产能2G退网”的提案。他认为：“在移动通信网络升级换代之际，有必要严格控制2G用户增量、有序降低2G用户存量，帮助运营商不断降低运营成本、逐步淘汰落后产能，切实为运营商减负，让运营商有更多的精力和资源专注于推动5G高质量发展。”

从国际上看，2G网络退出服务是大势所趋，不少运营商已经关闭了2G网络。

据悉，目前中国联通在各省都在鼓励2G用户换机，同时还有2G网络基站减频工作，其当下最大的任务是，让这些老用户第一时间进行终端的升级，而他们也会加大补贴力度。

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关键词：联通2G设备

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