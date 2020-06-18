天猫 618 红包加推 2 场：面额 2 元起，20:00/21:00 准点开抢

今日晚间20点、21点，天猫红包再加码2次，面额2元起（当天领取过惊喜红包用户除外），更多618面额开放，请务必准点蹲抢，否则领的不是加码奖池。
领取次数：每人都额外1次抽奖机会，领过以下9次日常红包的也能领，不冲突。
• 天猫超级红包（每天可抢3次、20:00/21:00可多领2次）
• 京东京享红包（今日大幅加码+每天点此3次）
小编14点领到了2.64元哦，领到的红包20日前都有效：
• 天猫超级让利专场（多抽3次）
• 淘宝本地化618超级卡券会场（多抽3次）
领完天猫红包后（限App端），大家记得点击右侧悬浮窗【618消费券】，每天10点起可再领1张消费券，此券可与所有优惠叠加使用哦~
6.18~19日，新增320元、190元大额消费券，两天发放10亿！
▲ 小编好几位同事都领到了此券
简单来说：天猫红包现在可以每天领3次，第1次基本会出现金红包，今天可1次领到多个分裂红包。
领到天猫红包后，点击右侧悬浮窗【618消费券】，今天可领到320元、190元等面额的消费券，叠加使用后更优惠。
18日重点活动会场
|会场
|优惠详情
|京东
|狂欢主会场
|每满300减40，爆款24期免息
|巅峰秒杀日
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|抢2020元神券，爆款24期免息
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|爆款5折限量抢，最高24期免息
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|秒杀爆品疯狂优惠
|家电会场
|头号京贴每满300减40
|居家好物
|领券满199减100、满400减100
|图书盛典
|自营每满100减50、叠券满400减280
|珠宝饰品
|精选低至5折、叠券满300减60
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618重点活动预告
|日期
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|6月18日
|巅峰盛典
电脑数码
家装建材
|6月19日
|全品类返场
|6月20日
|小龙虾单品日