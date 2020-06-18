Adobe Flash 的寿终正寝之日，终于确定。

目前，Adobe 公司已经宣布：2020 年 12 月 31 日，今年的最后一天，将是其旗下产品 Flash Player 生命终结之日，也就是 End-Of-Life Date。

此后，Flash Player 将无法获得任何更新。

同时，Adobe 也将会删除所有的 Flash Player 下载页面，而基于 Flash 的内容也将会在 Adobe Flash Player 中被阻止运行。

Adobe 还建议，不要再使用 Flash 了。

Flash 在 PC 时代的荣光

一开始，Flash 还不叫 Flash，它也并不属于 Adobe 旗下的产品。

1993 年，一家名为 FutureWave Software 的公司由 Jonathan Gay、Charlie Jackson 和 Michelle Welsh 三人成立，他们打算来打造一款能够让人们直接在电脑屏幕上画画的应用软件。

一开始，他们打造出一款名为 SmartSketch 的软件，但它在 Windows 和 Mac OS 平台上面临残酷的竞争——于是，这家公司决定将焦点专注在网页动画工具，并将软件名字改为 FutureSplash Animator。

FutureSplash 就是 Flash 的前身。

FutureSplash 在 1996 年 5 月发货，它很快就被微软看上并采用，接着是 Disney、Fox，这些都是鼎鼎大名的企业，而这款软件也因此被 Macromedia 看上。

1996 年底，FutureSplash 被 Macromedia 收购，并正式命名为 Flash。

在演变升级中，Flash 本身已经包含两个部分，首先它是一个图像和动画编辑工具，但同时也包含一个播放器，也就是 Flash Player，后者被 Macromedia 作为浏览器插件免费开放，以获取市场份额。

2005 年 12 月，Macromedia 被 Adobe 收购——Macromedia Flash 也由此变成了 Adobe Flash。

与此同时，有一个大背景是：在 2000 年之后，PC 市场蓬勃发展，Flash 也发展壮大成为一款大众软件；尤其是在网页动画和设计层面，基于 HTML 功能的不完善，Flash 凭借自身的力量几乎定义了一个标准。

2000 年到 2010 年之间，有数不清的公司用基于 Flash 技术的网站发布了新产品，以及创造富有互动性和创造力的交互体验。

其中值得一提的是，2005 年，当 YouTube 被创建的时候，它也选择用 Flash Player 来作为其 Web 网页的流媒体播放工具。

与此同时，流媒体视频开始在 Web 爆发，而 Flash 也随之走红——有报道称，当时，Flash Player 几乎被预装在每一台电脑中。

乔布斯对 Flash 的批评

Flash 的发展，其实还有一个大背景：PC 时代 HTML 部分功能缺失，尤其是在视频、音频、动画、交互等方面，当时的 HTML 都是缺失的。

然而，2007 年，iPhone 的问世，是 Fash 发展之路上的一个转折点。

其实在 iPhone 发布之前，Adobe 曾经在 2005 年推出 Flash Lite 平台，目的是推动 Flash 在移动平台运行，但移动处理器和耗电问题让 Flash Lite 并不能在移动设备上有很好的表现。

实际上，一开始 iPhone 发布的时候，Adobe 的确有机会在第一代 iPhone 发布会展示 Flash，但效果太差而被苹果拿掉了。

同样是在 2007 年，为了能够让 YouTube App 在 iPhone 发布之时就能够预装其中并好好运行，YouTube 也在 iPhone 中放弃了对 Flash 的支持——这是 Flash 在移动平台上的第一个失败。

2010 年，当 iPad 发布的时候，Flash 依然没有出现。

当年 4 月，苹果公司 CEO 乔布斯罕见地发表了一封名为 “Flash 之我见（Thoughts on Flash）” 的长篇公开信，对 Adobe Flash 进行了尖锐的批评，并借机大力推荐 HTML5。

信中阐明了 Flash 的几点落后之处：

安全性差，被赛门铁克公司列为 2009 年最差安全记录之一；

稳定性不好，导致 Mac 电脑死机；

迟迟未推出移动版，导致手机等移动设备访问 Flash 视频网站时消耗了大量额外的电力；

Flash 主要的操作习惯均为鼠标定制，在多点触摸操作方式中，大量 Flash 网站需要重写。

乔布斯表示：

Flash 是个人计算机时代的产物，为个人计算机与鼠标准备。对于 Adobe 而言，Flash 是一门成功的生意，我们理解为什么他们要将它推广到其他领域。但是移动时代是低功耗、触屏界面与开放网络标准的时代，不管从哪个角度看，Flash 都有缺陷。

在公开信的结尾，乔布斯还推荐了 HTML5：

移动时代创造了 HTML5 等的开放新标准，它们将在移动设备（还有个人计算机）上获胜。也许未来 Adobe 应该将焦点更多的放在 HTML5 工具的开发上，而在苹果放弃过时东西的问题上少加批评。

以乔布斯的这封信为标志，Flash 其实就开始逐渐退出历史舞台了。

Flash 之死，从移动端到 PC

Flash 的退出，首先从移动端开始。

虽然 Flash 从一开始就与 iPhone 和 iPad 无缘，但实际上，Adobe 的确在其他移动平台，比如说 Android，推出了 Flash Player。

然而，2011 年 11 月，Adobe 对外确认，它停止了 Flash Mobile Player 的开发；当时 Adobe 副总裁 Danny Winokur 表示：

HTML5 目前在主要的移动设备上得到了普遍的支持，在某些情况下是完全支持的（雷锋网按：这里指 iOS 设备）。这使得 HTML5 成为跨移动平台在浏览器中创建和部署内容的最佳解决方案。

2012 年 8 月 15 日，Adobe 从 Google Play 应用商店移除 Adobe Flash Player 的下载——这意味着 Flash 正式退出 Android 平台。

在移动平台上，Flash 由此终结。

接下来的多年时间里，就是 Flash 在 PC（含 Mac） 平台上逐渐被 HTML5 上逐渐被取代的过程——但值得一提的是，直到 2014 年 10 月底，W3C（万维网联盟）才宣布 HTML5 标准规范最终制定完成。

而 HTML5 标准的尘埃落定，加速了 Flash 的退场。

以下是 Flash 在推出历史舞台的过程中，一些比较重要的时间点：

2015 年 1 月，YouTube 宣布废弃原有的 Adobe Flash 视频播放器，将 HTML5 视频作为 Chrome、IE、Safari 等主流浏览器的默认播放方式。

2015 年 2 月，Google 开始将旗下的广告自动由 Flash 版本转移到 HTML 5 版本。

从 2015 年 9 月 1 日 开始，亚马逊公司旗下包括 Amazon.com 在内的所有广告将不再使用 Flash。

2015 年 12 月 22 日，Facebook 宣布自家网站的所有视频默认使用 HTML5 技术来播放，不再使用 Flash 技术。

可以看到，当 HTML5 作为一个行业标准被确定之后，Flash 基本上就处于众叛亲离的局面了。

终于，2015 年 12 月，Adobe 宣布，将 Flash 更名为 Animate；同时，它还呼吁开发者放弃 Flash 并转移到 HTML5 上来。

以上，基本上就宣告了 HTML5 的死刑。

新陈代谢，亘古如斯

2017 年 7 月，Adobe 正式发布公告，宣布 Flash 将在 2020 年底终结；它还与其合作伙伴苹果、微软、Google、Facebook 和 Mozilla 称，在未来三年时间里，这些公司将分阶段停止为 Flash 提供技术支持。

如今，Flash 死期已定：2020 年 12 月 31 日。

对于 Adobe 来说，Flash 之死，其实并不算是一种遗憾，从某种程度上来说，Adobe 也是 Flash 之死的推动者，而这也是在顺应技术发展的潮流。

反过来看，技术发展的潮流也不以一个人、一家公司、甚至一个行业的意志为转移，它有着自身的规律性。

毕竟，任何事物的命运，都逃不过历史的进程。

新陈代谢，亘古如斯。