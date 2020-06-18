飞利浦 Hue 灯系列推出 3 款新产品

飞利浦 Hue 灯系列增加了几款新品，其中包括一款白色灯泡，蓝牙版本的 Lightstrip Plus 和经过重新设计的 Hue Bloom。

新型飞利浦 Hue White A21 灯泡的价格为 20 美元，约合 141 元，这是 Hue 产品系列中最亮的灯泡，具有 1,600 流明的输出，相当于 100W 灯泡。这比标准的 Hue White 和 Color Ambiance 灯泡要亮得多。Hue White A21 灯泡完全可以照亮厨房，车库或其它房间，并提供无线调光功能，它将在七月晚些时候发售。

另一个是具有蓝牙功能的飞利浦 Hue Lightstrip Plus，它是此前受欢迎的 Hue Lightstrip Plus 的蓝牙版本，可连接 WiFi。这种新的蓝牙型号虽然与 Hue 集线器兼容，但不需要集线器即可工作，最多可以添加八个扩展。

美国零售商Target将于本周开始提供两米长的蓝牙 Lightstrip，价格为 79.99 美元，约合 566 元，并将于今年夏季晚些时候向其它零售商出售。一米的扩展线也可以购买，价格为 24.99 美元，约合 177 元。

除了新的 A21 灯泡和 Lightstrip 外，Hue 系列还新增了重新设计的，兼容蓝牙的 Hue Bloom 台灯，与以前的版本相比，它具有更丰富的色彩和改进的白光，亮度高达 500 流明。飞利浦还对它进行了更新，以在其余颜色范围中获得更一致的体验，并且色温现在可以从 2000K 调整到 6500K。

飞利浦 Hue Bloom 将于 7 月下旬上市，售价为 69.99 美元，约合 495 元。