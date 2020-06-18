欧盟拟单独对大型科技公司征收数字税，美国退出谈判

据国外媒体报道，欧盟经济专员保罗·真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）今日表示，如果今年不能针对“数字税”达成一项全球协议，则欧盟将单独对谷歌、亚马逊、Facebook和苹果等大型科技公司的数字服务征税。

今日早些时候，法国财政部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）证实，他已收到美国财政部长史蒂夫·姆努钦（Steve Mnuchin）的信件，称谈判已陷入僵局，没有达成临时协议的空间。此外，英国、意大利和西班牙财政部长也收到了这封信。



对此，真蒂洛尼表示：“我对美国的决定感到非常遗憾。我希望这只是暂时的挫折，而不是最终的停止。”真蒂洛尼还称：“欧盟委员会希望达成一个全球性解决方案，将数字税带入21世纪。但如果今年无法达成，我们已经明确表示，将在欧盟层面提出一项新的提议。”

根据欧盟委员会的一项提案，欧盟将对谷歌、Facebook和亚马逊等大型科技公司征收3%的营业税。这些公司的很大一部分收入来自欧洲，但欧盟许多成员国抱怨，谷歌等大型科技公司通过把利润转移到爱尔兰和卢森堡等低税率国家而避税。

欧盟竞争事务专员玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）去年3月曾表示，由于世界日益数字化，欧盟应该在征收“数字税”方面起到带头作用。她说：“最好能达成一项全球性的解决方案。但是，如果我们想在一段合理的时间内取得成果，欧洲就必须起带头作用。”

事实上，真蒂洛尼去年9月就曾表示，如果无法达成全球统一的数字税，则欧盟将单独征税。真蒂洛尼当时在接受采访时称：“我的第一项任务是，看看是否有可能在OECD/G20（经合组织/20国集团）层面，即全球层面引入数字税，因为这将是最有效的解决方案”。

真蒂洛尼还称：“欧盟委员会的计划是在2020年前达成协议。如果无法实现，则我的任务将是提出一项欧盟范围内的数字税，我们不想再等了。”