6.19 红包&省赚日历：京东 / 天猫红包继续领，返场狂欢买不停

6月19日，京东【狂欢继续购】大促不停歇，虽然618高潮期已过，但依旧还有不是好价单品。同时，明天也是京享红包发放的最后1天，小伙伴们可别忘领最后3次无门槛红包。

此外，天猫618全品类狂欢还在继续，超级红包的领取和使用也同样持续至20日，跨店每满300减40，优惠上不封顶。

• 京东京享红包（每天点此3次）

• 天猫超级红包（每天可抢3次）

• 天猫超级让利专场（多抽3次）

• 淘宝本地化618超级卡券会场（多抽3次）

• 拼多多618数码电器会场

领完天猫红包后（限App端），大家记得点击右侧悬浮窗【618消费券】，每天10点起可再领1张消费券，此券可与所有优惠叠加使用哦~

小编与同事实测领到100-20、300-30元券，叠加使用相当划算。

19日重点活动会场



会场 优惠详情 京东 狂欢主会场 每满300减40，爆款24期免息 巅峰秒杀日 狂欢24小时

手机狂欢 抢2020元神券，爆款24期免息 电脑数码 爆款5折限量抢，最高24期免息 家电百亿补贴 抢千台5折，24期免息

超级百亿补贴 秒杀爆品疯狂优惠 家电会场 头号京贴每满300减40 居家好物 领券满199减100、满400减100 图书盛典 自营每满100减50、叠券满400减280 珠宝饰品 精选低至5折、叠券满300减60 品质钟表 每满300减40 实时热销榜 最火的热销单品 天猫 百亿补贴 爆品上新狂补5亿

大额神券 抢1000减500元券 限时限量5折

16日0点开抢折上5折



618重点活动预告

日期 重点活动 6月19日 全品类返场 6月20日

小龙虾单品日





明日爆款预热

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