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6.19 红包&省赚日历：京东 / 天猫红包继续领，返场狂欢买不停

2020/6/18 23:31:03来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

6月19日，京东【狂欢继续购】大促不停歇，虽然618高潮期已过，但依旧还有不是好价单品。同时，明天也是京享红包发放的最后1天，小伙伴们可别忘领最后3次无门槛红包。

此外，天猫618全品类狂欢还在继续，超级红包的领取和使用也同样持续至20日，跨店每满300减40，优惠上不封顶。

• 京东京享红包（每天点此3次）

• 天猫超级红包（每天可抢3次）

• 天猫超级让利专场（多抽3次）

• 淘宝本地化618超级卡券会场（多抽3次）

• 拼多多618数码电器会场

领完天猫红包后（限App端），大家记得点击右侧悬浮窗【618消费券】，每天10点起可再领1张消费券，此券可与所有优惠叠加使用哦~

小编与同事实测领到100-20、300-30元券，叠加使用相当划算。

19日重点活动会场

会场优惠详情
京东
狂欢主会场每满300减40，爆款24期免息
巅峰秒杀日狂欢24小时
手机狂欢抢2020元神券，爆款24期免息
电脑数码爆款5折限量抢，最高24期免息
家电百亿补贴抢千台5折，24期免息
超级百亿补贴秒杀爆品疯狂优惠
家电会场头号京贴每满300减40
居家好物领券满199减100、满400减100
图书盛典自营每满100减50、叠券满400减280
珠宝饰品精选低至5折、叠券满300减60
品质钟表每满300减40
实时热销榜最火的热销单品
天猫
百亿补贴爆品上新狂补5亿
大额神券抢1000减500元券
限时限量5折
16日0点开抢折上5折

618重点活动预告

日期重点活动
6月19日全品类返场
6月20日
小龙虾单品日

image.png

明日爆款预热

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