天猫精灵 618 天猫平台总成交额超 50 亿元：超 70 个千万级单品！

IT之家6月19日消息 天猫精灵智能家居618天猫平台总成交额已超50亿元。截止6月18日24时，天猫精灵AIoT平台孵化爆款获30项品类TOP1，超过70个单品销售额破千万。其中，智能娱乐与智能健康板块，涨幅均超过300%，成为当前消费趋势重要指标。

IT之家获悉，天猫精灵5月份曾披露，其可连接设备数量达2.72亿台。该数量位列国内全行业第一。

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