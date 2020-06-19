头像“蓝圈”为拍一拍让位：微信 7.0.16 新版体验

几天前，微信悄然上线了微信号修改功能，一下就像捅了马蜂窝，一时间火得不要不要的。这不刚消停了两天，最新版7.0.16内测版也来了。和之前版本一样，此次微信同样没有将新功能填写到更新列表里，不过这并不影响大家对于新版的热情。其实在这个版本中，同样有一处变化也十分有趣，究竟是什么呢？一起来看吧。

微信7.0.16内测版来了

之前上线的“即刻视频”，相信大家都玩过了。如果好友上传了视频，就会在TA的聊天头像上显示一个“蓝圈”，双击就能观看好友的视频了。

不过……有没有发现，不知从哪个版本开始，那个“蓝圈”不见了？

而且当你再次双击好友头像时，也无法再看到TA所上传的视频。

因为……这项功能已经被新上线的“拍一拍”取代了！

发现了吗？之前的“小蓝圈”已经没了

在新版7.0.16中，双击好友头像，好友头像会首先“颤抖”一下，同时会在聊天记录的下方，显示出一个“你拍了XX”的文字提示。其实这个功能在7.0.15也可以体验，大家可以尝试一下。

新版中双击头像，变成了这样……

怎么样？是不是有点眼熟！没错，之前腾讯家的QQ就有这样一项设计，名曰“戳一戳”。基本功能也差不多，就是用来替代群里经常用到的“在吗？”那句话。

对比一下QQ的“戳一戳”，是不是神一样相似？

和QQ的“戳一戳”相比，微信的“拍一拍”会区分使用场景。比方说当你在群中“拍别人”时，会有短暂的震动反馈，而单独聊天就没有了（只有头像抖动和文字提示）。总体来说，作为一项提醒类功能，“拍一拍”给人的感觉还是偏弱了一些。当然微信的初衷也许是避免“扰民”，但……让用户看不见提醒，这个也不行呀！

除了拍别人，还可以“拍自己”，but……有啥用呢？俺一直没整明白

顺道说一句，除了可以拍别人之外，这项“拍一拍”还支持自己拍自己。具体有啥用呢？小编琢磨半天也没想明白，姑且大家先把它理解成“自娱自乐”吧！

总结

一番体验下来，除了提示感偏弱以外，微信上线的拍一拍功能总体看还算是一项比较有创意的功能。而且这一次貌似是iOS版与Android版同步上线，因此感兴趣的小伙伴可以直接上手体验了。此外新版也解决了老版的一些遗留Bug，比如首页下拉小程序页里的搜索框，之前7.0.15版一直无法点开，而新版中就没有这个问题了！

新版中小程序搜索框可以正常打开了