PS 被做成了相机？Adobe 这相机 App 有何黑科技

说起Photoshop这个施魔法似的图片处理软件，那可谓无人不知无人不晓啊！Adobe有何新动作都会立刻引起业界广泛关注，这不最近Adobe发布了一款手机用的相机APP--Photoshop Camera（PS Camera），咱就赶紧来探索一下它，看看它好用不。

PS Camera支持iOS与Android，不过目前iOS的中国区还未上架。与早就出现的Adobe Photoshop Express对比，不同的是PS Camera专注于带给用户实时拍摄中的镜头效果，PS Camera属于一款相机APP。



PS Camera首次使用使用有个不太好的设计，那就是需要用户登陆账号，还好支持Adobe账号，不然下边两个登陆方式就难倒了不少人。登陆账号后就自动进入拍摄界面，操作界面跟许多相机APP类似，按下就可拍照，简单易用。

图1 登陆界面 图2 PS Camera主界面

全自动修图 你觉得好看不

PS Camera带有自动修图功能，用户只需要在PS Camera中拍摄或者打开一张照片，PS Camera就会自动的帮助用户进行修图操作，至于自动调整了什么，小编也不太清楚。你们来看看对比图吧。不过小编就觉得晚上拍的照片给PS Camera自动处理后感觉还不错。

图3 打开原图 图4 自动修图后

图5 原图

图6 自动修图后

图7 原图

图8 自动修图后

图9 原图

图10 自动调整后

手动调整也不缺 带丰富可调项目

不要自动调整，在PS Camera中也有着丰富的可调项目参数，用户可以手动对照片进行调整，在PS Camera中可手动调整的参数有阴影、高光、清晰度、鲜艳度、曝光值、白平衡、黑白色阶、饱和度。

图11 手动调参数

实时特效滤镜 好玩又能P图

精彩的来了，PS Camera为用户准备了丰富的镜头（滤镜）资源，让用户可以轻松使用各种的奇妙特效镜头拍摄出各种创意照片。用户点击右下角的镜头按钮即可进入特效镜头（滤镜）组，之所以说是滤镜组，那是因为如果你点击滤镜组，就会发现里边还有多个该类滤镜的不同效果模式，你只需要左右滑动屏幕就可切换不同的滤镜效果。

图12 滤镜组 图13 每组镜头下又有不同的滤镜

跟一些APP的事后修图不同，PS Camera采用了实时替换模式，用户只需要选好需要的滤镜，然后在进行拍摄时，该滤镜就会自动套用，让用户可以实时查看应用后的效果。当然也支持打开本地照片来应用特效滤镜。

比如小编用的这个“blue skies”蓝天特效滤镜，就会自动进行检测并进行实时的镜头替换，成功的把小编面前的墙壁替换为了蓝天。这组滤镜一共有7个不同的滤镜效果，而最后一个则可帮助用户拍摄动态视频。

这个滤镜组可算是最近流行的魔法换天功能，可以帮助用户把拍摄的景色图片换成蓝天白云。来看看下边这一组图片，你能一眼看出那张是原图，那张是PS Camera“换天”后的效果么？晚上的夜空也能换成蓝天白云哦！

图14 猜猜哪张是原图

图15 猜猜哪张是原图

图16 猜猜哪张是原图

图17 猜猜哪张是原图

图18 猜猜哪张是原图

图19 猜猜哪张是原图

图20 猜猜哪张是原图

在应用滤镜时再次点击该滤镜组按钮就会出现手动调整参数操作界面，在这里用户可以对照片进行手动微调。除了蓝天，PS Camera还有星空特效滤镜，帮你把天空换成美丽的星空。还有一个专门的美食滤镜组，帮你把美食拍的更加诱人。

图21 手动调整参数

滤镜社区找所爱

觉得自带的滤镜太少，没关系，PS Camera社区中还为用户准备了格外的一些滤镜，你只需要点击主界面左上角的地球按钮即可进入PS Camera社区，这里有着丰富的滤镜资源，看到感兴趣的直接点击详情就可以查看该滤镜应用后的效果，喜欢的话就可以点击下边的添加按钮添加滤镜。

图22 镜头（滤镜）库 图23 添加超级尺寸特效

总结

怎么样，PS Camera好玩又好用，可以帮助用户轻松的拍摄出各种以假乱真的特效照片出来，还能帮你把照片美美容，喜欢摄影的你赶紧装个玩玩吧。

Photoshop Camera官网