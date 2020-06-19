苹果拟在印度组装新款 iPhone SE，以避免高昂进口关税

IT之家6月19日消息 苹果似乎准备开始在印度组装新款iPhone SE，这样做将能够避免对进口到印度的智能手机征收的高额税收。

据appleinsider报道，知情人士透露，苹果已经告诉至少一家在中国的供应商，开始向印度制造合作伙伴运送2020年iPhone SE的零部件，在印度组装新的iPhone能使该公司绕过高昂的进口税。

在过去的几年里，关于苹果将生产转移到印度的报道和传闻不断出现，之前上代iPhone SE在2019年之前都是在该国生产的，而在该国生产新的、价格低廉的2020款iPhone SE则可以很好地服务于当地市场。

不过，iPhone SE在印度的价格有小幅溢价。按照美元正常化计算，iPhone SE在印度的售价为560美元，它在美国的售价为399美元，并且已经出现了运营商折扣。

“我们预计苹果将生产价值高达400亿美元的智能手机，主要是通过其合同制造商纬创和富士康进行出口，”一名印度政府官员在5月份声称，“这样可以利用生产挂钩激励(PLI)计划的好处。”PLI计划旨在为企业提供激励措施，鼓励在该地区进行生产。

根据The Information周四上午的报道，苹果2020年iPhone SE的制造合作伙伴是纬创。苹果的另一个主要制造合作伙伴富士康在印度也有业务，但他们似乎没有参与iPhone SE在印度的组装。

iPhone SE在印度组装的消息是在印度政府倡议增加该地区制造业的两周后传出的。据报道，在工厂设备税松动之后，苹果正在寻求将现有的中国产量的大约五分之一转移到印度，这可能相当于在未来五年内为当地制造业带来400亿美元的收入，并可能在此过程中使苹果成为印度最大的出口国。

苹果对印度的兴趣跨越了5年多的时间。

苹果CEO蒂姆-库克（Tim Cook）和随行人员在2016年参观了印度。库克表示，在该国有限的时间里，他了解了很多印度的商业和文化，如果苹果希望在该地区立足，就必须了解这两个关键因素。

参观结束后不久，库克在接受采访时详细介绍了苹果多管齐下的做法，并向该国总理讨论了对政府运营、消费者文化、媒体、服务和技术人才的综合评估，其中包括在班加罗尔的iOS设计和开发中心以及在海德拉巴的地图开发设施投入使用等投资。

IT之家了解到，苹果的制造合作伙伴于2017年开始在印度组装iPhone，苹果的印度子公司在2018年3月至2019年3月期间的销售额为15亿美元。