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谷歌等互联网公司高管出席美国国会听证会

2020/6/19 7:26:39来源：新浪科技作者：唐风责编：西瓜/实习评论：

北京时间6月19日凌晨消息，在美国总统大选即将于11月3日到来之际，Facebook、谷歌和Twitter高管出席了一场有关外国影响和选举安全的美国国会虚拟听证会，接受了议员的质询。

Facebook和Twitter高管在众议院情报委员会召开的这次听证会上表示，他们并未看到有证据表明，缺席投票或最近针对反种族主义和警察的抗议活动遭到了外国干预。

但Twitter全球公共政策战略和发展总监尼克·皮克尔斯（Nick Pickles）表示，该公司已经看到从平台操纵转向官方媒体和政府账号公开发布Twitter消息的趋势。

民主党众议员吉姆·希姆斯（Jim Himes）向Facebook安全政策负责人纳撒尼尔·格莱彻（Nathaniel Gleicher）追问道，该公司正在采取什么措施来应对其算法促进两极分化的担忧。希姆斯说道：“如果每个美国家庭都像我认为的那样充满了爆炸性的有毒气体，那么只需要俄罗斯或其他国家点燃一根火柴，就会引发一场大火。”

格莱彻回答道，Facebook用户不想看到有关分裂的内容，并表示这个在线社交平台已经重新聚焦于强调来自用户好友和家人的内容。

最近几周以来，有关内容审核的争论愈演愈烈。对于美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）发布煽动性帖子之举，Twitter和Facebook在如何处理这种帖子的问题上存在分歧。另一方面，特朗普则对社交媒体公司进行内容审查之举大加指责，并呼吁政府取消对科技平台的责任保护。在周四的听证会上，与会议员就此向格莱彻施压。

在被问及针对《通信规范法》（Communications Decency Act）第230条的修订问题时，格莱彻表示，如果国会对其做出改变，那么Facebook将会加以遵守，但同时表示这项法律为该公司的工作提供了至关重要的保护。

Alphabet旗下谷歌公司的执法和信息安全总监理查德·萨尔加多（Richard Salgado）则被指责称，该公司缺少透明度，因此并未像其他科技公司那样受到抨击。萨尔加多则回应称，谷歌会提供有关其平台广告的透明度报告。

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关键词：谷歌

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