热门中概股连涨 5 日，B 站再创新高，蔚来涨近 5%

6月19日消息，据外媒报道，美国时间周四，美股收盘走势分化，道琼斯指数连续第二天下跌，纳斯达克综合指数则实现五连涨。投资者仍在评估美国和全球不断增加的新冠肺炎病例以及美国令人失望的失业数据。

道琼斯指数收于26080.10点，下跌39.51点，跌幅0.15%；标准普尔500指数收于3115.34点，上涨0.06%。与此同时，纳斯达克综合指数收于9943.05点，上涨0.33%，为连续第五个交易日上涨。

在美股周四交易中，科技龙头股多数上涨，苹果股价收于351.73美元，上涨0.04%；谷歌母公司Alphabet股价收于1435.96美元，下跌1.04%；亚马逊收于2653.98美元，上涨0.49%；微软收于196.32美元，上涨1.07%；Facebook收于235.94美元，上涨0.17%；甲骨文收于53.69美元，上涨4.21%；IBM收于124.16美元，上涨0.01%；奈飞（Netflix）收于449.87美元，上涨0.47%；特斯拉收于1003.96美元，上涨1.23%；推特（Twitter）跌0.90%，优步（Uber）涨0.33%；Lyft涨1.44%。

美股中的芯片龙头股多数下跌，英特尔收于60.08美元，下跌0.68%；英伟达收于368.72美元，下跌0.19%；博通收于318.71美元，上涨1.68%；德州仪器收于125.98美元，下跌0.19%；高通收于89.92美元，下跌0.02%；AMD收于54.04美元，下跌0.93%；美光科技跌0.94%；应用材料公司涨0.63%。

在美国上市的中概股涨跌不一，网易收于403.30美元，上涨0.47%；阿里巴巴收于223.54美元，下跌0.32%；京东收于60.79美元，下跌1.97%；拼多多收于82.42美元，下跌0.46%，盘中创新高后回落；哔哩哔哩收于42.61美元，上涨3.65%，再创新高；好未来收于64.58美元，上涨0.65%；爱奇艺收于24.82美元，上涨0.36%；跟谁学收于56.05美元，下跌0.20%；微博收于35.14美元，上涨1.59%；新浪涨0.03%；搜狐跌2.56%；搜狗跌0.69%；携程涨0.54%；前程无忧涨0.81%；汽车之家跌4.32%；58同城跌0.04%；蔚来涨4.97%；金山云跌6.55%，瑞幸咖啡涨2.06%。

美股在周四整个交易日走势艰难。道指一度下跌271点，随后一度反弹至上涨。标指全天大部分时间也在涨跌之间徘徊。Facebook、亚马逊和奈飞均小幅收高，带动纳指实现上涨。嘉年华邮轮和美国航空公司的下跌则抑制了标指的上涨。

美国上周首次申请失业金人数增加至150.8万人，增幅超过预期。接受道琼斯调查的经济学家预计为130万人。

与此同时，美国有几个州正在经历新冠肺炎疫情的反弹。亚利桑那州报告的新冠肺炎确诊病例数创新高，德州新冠肺炎患者住院人数周三激增了11%，加州报告其新冠肺炎确诊病例数出现最大单日增幅。

富国银行全球市场策略师斯科特·雷恩（Scott Wren）在一份报告中称：“我们认为市场正在消化诸多利好消息，随着复苏的进展，未来几个月股市涨势可能出现暂停。我们预计未来几个月股市将出现波动，我们将研究经济重启的进展以及消费者支出的变化情况。”

截至周四收盘，道指本周累计上涨1.9%，标指累计上涨2.4%，纳指累计上涨超过3%。

资产管理公司Marketfield董事长兼首席执行官迈克尔·绍乌尔（Michael Shaoul）在一份报告中表示：“对美国多个州和其他国家重启后新冠病毒感染率的上升，人们的担忧是可以理解的。我们不怀疑，在多个地方，重启进展会断断续续，但如果爆发另一场接近2020年初那样的疫情，我们会感到非常惊讶。”