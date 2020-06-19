微软发布 Visual Studio Code 6 月 Python 扩展更新

微软发布了 6 月的 Visual Studio Code Python 扩展更新，此版本除了解决 53 个问题外，还开发了新功能，例如逐行运行和启动页面。

逐行运行（Run by Line）

逐行运行是一种用于对 Notebook 单元中的问题进行故障排除的简化方法。为了帮助诊断 Notebook 代码，请逐行运行，以逐行的方式逐步浏览单元格中的代码，并通过变量资源管理器或数据提示在每一步中查看变量的状态（将鼠标悬停在变量）。

要开始会话，请单击单元格中运行单元图标右侧的逐行运行图标。在逐行会话中，可以再次按相同的图标来运行当前高亮的代码行。退出时，请单击单元格中逐行图标旁边的停止按钮。

此版本中将其作为实验功能提供。要进行尝试，请将以下行添加到用户设置中（ View > Command Palette… 并运行 Preferences: Open Settings (JSON) ）：

"python.experiments.optInto": ["RunByLine - experiment"]

然后重新加载窗口（ View > Command Palette… 并运行 Developer: Reload Window ）。

Python 起始页

起始页面能够将 Python 扩展程序的所有最常见操作带到一个易于访问的页面。它将高亮每月发行说明，以便用户了解所有最新功能、更改和教程等等。

在将来的发行版中，此页面将为所有新下载扩展程序或有扩展程序更新的人自动启动。

其他改进

移除了支持 python.languageServer 的 python.jediEnabled 设置

对 Jupyter 内核使用其他语言的初步支持

确保对修改后的文件中的导入进行排序以选择正确的配置

变量资源管理器可调整大小

修复了第一行为空白时格式化的问题

更新说明： https://devblogs.microsoft.com/python/python-in-visual-studio-code-june-2020-release/