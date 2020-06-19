微软发布 Windows Terminal Preview 1.1

微软宣布推出 Windows Terminal Preview 1.1 版本，该版本的最新功能将于 2020 年 7 月移至 Windows Terminal。下面来看看都有哪些新功能：

在 Windows Terminal 中打开

现在，可以右键单击文件资源管理器中的文件夹，然后选择“在 Windows Terminal 中打开”。这将使用默认配置文件启动 Windows Terminal。

开机时启动 Windows Terminal

此版本添加了一个新设置，能够将 Windows Terminal 设置为在启动计算机时启动。你可以在全局设置中将 startOnUserLogin 设置为 true 以启用此功能。

"startOnUserLogin": true字体粗细支持

Windows Terminal Preview 现在支持将字体粗细作为新的配置文件设置。fontWeight 设置接受各种描述字体粗细的字符串，以及相应的字体粗细数字表示形式。

"fontWeight": "normal"

Alt +单击 以打开窗格

如果你想从下拉菜单中打开配置文件作为当前窗口的窗格，可以在按住 Alt 的同时单击它。这将通过使用自动拆分功能在窗格中打开该配置文件，该功能会将活动窗口或窗格拆分为最长的长度。

Tab 更新颜色选择器

现在，可以通过右键单击选项卡并选择“颜色...”来进行着色。这将打开选项卡颜色菜单，你可以在其中选择预定义的颜色，或展开菜单以使用颜色选择器、十六进制代码或 RGB 字段选择任何颜色。每个选项卡的颜色将在该终端会话中保持不变。

重命名

选项卡重命名选项与颜色选择器在同样的上下文菜单中。单击此选项可重命名选项卡。

更紧凑的选项卡尺寸

新版本在 tabWidthMode 全局设置中添加了紧凑的选项卡大小，这能够将每个不活动的选项卡缩小到图标的宽度，从而为活动的选项卡留出更多空间来显示其完整标题。

"tabWidthMode": "compact"

新的命令行参数

此版本添加了一些命令参数。第一个是 --maximized, -M，它将以最大化的方式启动 Windows Terminal。第二个是 --fullscreen, -F，它将 Windows Terminal 作为全屏启动。这两个命令不能合并。

最后一个是 --title，它使你可以在启动 Windows Terminal 之前自定义选项卡的标题。就像 tabTitle 配置文件设置一样。

用键盘打开 defaults.json

如果你想使用键盘打开 defaults.json 文件，新版本添加了一个新的默认键绑定"ctrl+alt+,"。openSettings命令已收到新操作，使用户可以分别使用 "settingsFile"、"defaultsFile" 或 "allFiles" 打开 settings.json 文件、defaults.json 文件或两者。

{ "command": { "action": "openSettings", "target": "defaultsFile" }, "keys": "ctrl+alt+," }