微软如何优化 Microsoft Edge 的内存使用？

一直以来，Google Chrome 都是资源消耗大户，尽管其背后的巨头对它进行了诸多改进，但 Chrome 仍是同时只运行少量标签页就会消耗大量内存的浏览器。但从另一方面来看，这并不只是 Chrome 的问题，CPU 和内存的高使用率也是其他基于 Chromium 的浏览器借鉴过去的“特色”。

其中就包括 Microsoft Edge，作为 Windows 10 中新的默认浏览器，它使用与 Chrome 相同的内核，而且 Chromium 也将 Microsoft Edge 带到了 Windows 之外的平台，Microsoft Edge 不仅可以在 macOS 上使用，其 Linux 版本也即将发布。

所以 Microsoft Edge 同样也会有内存占用率高的问题。但从用户主流的使用反馈来看，Microsoft Edge 占用的内存远低于 Chrome。甚至可以说和 Chrome 相比，大多数用户反而会因为 Edge 占用内存低而优先选择使用它。因此，虽然 Microsoft Edge 在 Windows 10 设备上也会消耗很多内存，但它依然比不上 Chrome 这种资源消耗大户。

这其中当然离不开微软对 Microsoft Edge 进行的优化。

微软表示，在 Windows 10 May 2020 中，他们专门针对 Microsoft Edge 的内存使用问题提供了改进。测试也显示了 Microsoft Edge 在这方面取得的重大进展。也就是说，如果在搭载 Windows 10 May 2020 的设备上运行新版 Microsoft Edge，得益于微软提供的改进，Edge 不会疯狂占用内存。

Microsoft Edge 首席项目经理 Kim Denny 解释称，微软在新版 Windows 10 中实现了对堆内内存段(segment heap memory)的改进，从而减少了程序的内存使用。

通过 Windows 10 May 2020 中对 Win32 应用的堆内内存段(segment heap memory)的改进，Microsoft Edge 充分利用了这些更新，从而更有效地管理内存。Windows 10 May 2020 对设备进行的早起内部测试结果显示，使用 Microsoft Edge 浏览时，其内存使用量最多可减少 27%。

当然，具体的优化效果由于设备的配置和使用情况不同而有所区别。

可以看到，Microsoft Edge 不是唯一受益于这些改进的浏览器，因为这是系统层级的改进，所有基于 Chromium 的浏览器以及其他应用都可利用此改进去优化内存使用。微软作为 Chromium 的重要贡献者，这次的改进从长远来看是对用户有利的事情。

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