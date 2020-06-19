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Ubuntu 20.04.1 和 18.04.5 延迟发布

2020/6/19 8:48:31来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

Ubuntu 发布经理 Steve Langasek 在 Ubuntu 邮件列表上表示，“由于一些内部要求，我们将更改即将发布的版本（18.04.5 和 20.04.1）的发布日期。”

具体更改为：Ubuntu 20.04.1 版本的发布日期由 2020 年 7月 23 日推迟至了 2020 年 8 月 6 日。18.04.5 的发布日期则由 2020 年 8 月 6 日变更为了 2020 年 8 月 13 日。同时，其 Wiki 发布时间表页面也已完成了同步更改。

▲ 图源：FOSSBYTES

Ubuntu 20.04 LTS 于 2020 年 4 月 23 日发布，并加入了许多新功能和增强功能。不过，据许多 20.04 LTS 用户反馈，该版本中也存在着一些 bug。因此，在发布 20.04.1 版本之前，Canonical 并不会通知用户升级系统。

20.04.1 版本将包含自 4 月 ISO 发布以来推送的所有错误修复和安全更新。而高稳定性和 无bug 也是大多数人期待这一版本发布的重要原因之一。现在，随着其延迟发布，用户也将于 8 月 6 日 才会收到将 Ubuntu 升级到新的 LTS 版本的通知。

不过，对于那些希望立即将 Ubuntu 18.04 或 19.10 升级到 20.04 的人来说，则可以采用强制升级的方法。

此外，下一代 Ubuntu 20.10 “Groovy Gorilla”的开发也正在进行中。如果要进行测试，可从此处下载 20.10 的每日版本。

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关键词：Ubuntu

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