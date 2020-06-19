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苏宁易购 618 ：24 小时全渠道销售规模增长 129%

2020/6/19 8:54:34来源：网易科技作者：一橙责编：西瓜/实习评论：

6月19日消息，苏宁易购大数据显示，618当天，苏宁易购全渠道销售规模增长129%。618当天4秒销售破亿，1小时40分超过去年618全天。

苏宁金融全面助力消费复苏，免息补贴交易占比高达91%。618当天，以旧换新全渠道成交超10万单，全渠道合计补贴超亿元。

大快消全天整体订单同比增长223%，到家业务订单增长510%。苏宁快消自有品牌苏鲜生，销售额冲入苏宁悟空榜食用油排行前5名。苏宁国际11.5小时成交额超去年618全天。

苏宁易购线上百货全天订单量增长162.17%。线下百货门店销售同比增长128%，其中线上订单占比20%。此外，家装、汽车、房产的销量增长超5倍。

数据显示，6月18日全天，家乐福销售额增长185%。618期间，家乐福到家服务全国51个城市，平均配送时间36分钟。

618期间，苏宁“随时会员”总数增长1倍，连续包月会员占比达93%。

618期间，苏宁零售云全国第6000店——义乌佛堂镇零售云店宣告开业，开业3天，加盟商户累计销售额超70万。零售云“家电下乡”共惠及用户超100万。

深耕下沉市场的苏宁拼购，618前在全国范围内建成了40座拼购村、23个产业带、71家拼工厂、87个拼拼农庄。数据显示，618全天，拼购村农产品销售超过1.5亿元，产业带商品销售超过3.3亿件。

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关键词：苏宁易购

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