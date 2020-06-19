中兴通讯总裁徐子阳：5nm 芯片将在 2021 年推出

IT之家6月19日消息 据每日经济新闻报道，19日上午九点整，中兴通讯在位于深圳南山区高新技术产业园的总部召开了2019年度股东大会。中兴通讯董事长李自学，总裁徐子阳等人出席会议。

徐子阳回应了外界关注的5nm芯片进程问题，“目前公司7nm芯片已实现规模量产，而5nm芯片将在2021年推出。芯片方面，我们做了前端和后端的设计，但在生产和制造方面，是依托全球合作伙伴分工生产。在关键芯片的核心竞争力方面，我们投入和很大的研发资源，在算法领域，我们有30年的积累，能确保带宽发挥最佳效应。”

IT之家昨天报道，中兴通讯在互动平台表示，公司具备芯片设计和开发能力，7nm芯片规模量产，已在全球5G规模部署中实现商用，5nm芯片正在技术导入。

中兴执行副总裁、首席运营官谢峻石表示，过去三年来，中兴每年用于研发的资金高达121亿元，但并未快速转化成盈利，中兴需更快速将技术领先转化成市场领先，从而提升利润水平，公司已在相应调整。在重要的芯片供应中，中兴公司表示，在芯片研发设计能力上是全流程覆盖的。不管是最早架构设计、仿真、前端设计、后端物理实现、封测设计、封装测试和相应芯片未来失效分析等，全生命周期都可以实现研发设计。这是行业中绝对领先的地位。