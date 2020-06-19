【IT之家开箱】赛博朋克风的电竞游戏本，ROG 魔霸 4 开箱图赏

赶着618的购物潮，ROG将2020年的数款笔记本新品全部上架销售，除了之前我们已经评测过的幻14、冰刃4 Plus之外，IT之家最近也拿到了魔霸4，下面就给大家带来它的开箱图赏。

魔霸4的包装相比幻系列和冰刃系列更加的个性，包装正面除了醒目的红色败家之眼Logo外，还有电竞风格强烈的赛博朋克水印，以及在对应实物A面斜切线的位置增加了一条渐变色的彩带，暗示其主打RGB灯带的特性。

打开包装，同样还是抬升式设计，给人一种开箱的仪式感。

除了机器本体，包装内其他附件如图。

魔霸4的A面依旧采用经典的斜切设计+金属拉丝，两个不同切面分别用上了竖发丝纹和斜发丝纹，让其看起来更加立体。右侧是一个亮银色金属质感的ROG Logo，但不会发光。

此外，A面顶部还有一条整合了转轴和进气口设计的「屁股」，设计灵感来自跑车，是和宝马团队联合推出的创意。屁股后面有两个散热口以及一些主要的IO接口。

掀开屏幕可以看到左右两个隐藏式的转轴部分，AB面和CD面之间还空出了一条流线型的镂空部分，装饰的同时也有助于散热。

魔霸4的B面采用一块15.6英寸1080P分辨率的雾面LCD屏，支持240Hz刷新率和3ms响应时间，三面窄边框，没有摄像头。

魔霸4的C面这次没有采用下沉式键盘，而是将键帽侧边全部半透明化，同时采用四区域RGB背光，让整个键盘的光效更加夺目。WASD四个moba游戏常用按键也被单独「定制」，一眼就能辨识。另外，C面底部还有一条环绕了左、前、右三个侧面的LED灯带，暗光环境下就会让机身「悬浮」起来。

键盘顶部保留了5个独立快捷按键。

右侧有带指示灯的电源按键以及从转轴处延伸出来的跑车纹理。

触控板是玻璃触控区加左右独立按键的两段式设计。

右下角还有一条斜向设计的赛博朋克涂装。

魔霸4的机身IO接口方面，左侧是3个USB3.2 Gen1的Type-A接口和一个耳机麦克风音频接口；

后面有AC电源接口、USB3.2 Gen2的Type-C接口、HDMI2.0接口以及千兆有线网口；

右侧是第三个散热口，扬声器也是左右各有一个。

魔霸4的D面覆盖了大片的进气口，四周和中间都有防滑脚垫，靠右的散热口区域还有浅浅的赛博朋克印装。

水水还给大家准备了IT之家的魔霸4的体验评测，感兴趣的小伙伴可以移步阅读：

【IT之家评测室】炫酷 RGB 加持畅玩光追游戏，ROG 魔霸 4 体验评测