马斯克的星链太空互联网今天开启私人测试！无需安装，人人可申请

终于可以体验到传说中的太空互联网了？！

6月13日，SpaceX刚刚成功发射了第9批Starlink卫星，目前天上已有538颗啦，预计24日将发射第10批。

现在，SpaceX 正式向人们发出邀请，来帮他们测试这个太空互联网！

1.2万颗卫星组成太空互联网，全球覆盖高速宽带

那么，这个太空互联网是怎么来的？又厉害在哪呢？

其实我们现在用到的网络，基站都建在了地球上，然而有很多偏远地区是没有基站的，也就上不了网，甚至在一些比较高的山上信号也会比较弱。

当全球都在尝试通过通讯技术的变革，也就是多建基站，或者发展5G技术改变通讯网络的时候，马斯克却希望从根本上解决这一问题，也就是，把通讯网络移到太空。

于是，他的公司SpaceX就发起了这么一个名叫Starlink的伟大计划——通过向天上发射卫星，用卫星来组网。12,000颗卫星送到轨道平面，然后组成卫星通信群，为全球网民提供高速宽带。

这些卫星就像是路由器，信号直接传到你家，再也不用担心偏远地区上不了网的问题了。

Starlink卫星组成星链后，信号传播速度接近真空中光速每秒30万公里，而光信号在光纤中的传播速度为每秒20万公里。

再加上，星链不用像远距离光纤通信那样，一段一段接起来，可以直接点对点，所以即使考虑空地往返，星链还是要更快。

目前，SpaceX已经成功发射了9批Starlink卫星，目前天上已有538颗卫星了，这个天空互联网也已经初具雏形。这也是SpaceX发起测试邀请的原因。

无需安装的高速互联网，人人可申请测试

无需安装，免费测试！还有这种好事？？？

没错，只要填写以下这个申请表，你就可以作为信号小白鼠，帮马斯克先测试一下这个号称全世界最顶级的互联网。

文摘菌看到之后也迫不及待的填了申请表！

只需要填写邮箱、邮政编码和国家就可以啦，提交申请后会秒发一封邮件给你，告诉你如果你所在的地区出现了测试机会，会立刻邮件通知你，所以邮政编码和邮箱一定要准确填写哦~

确认函中还写着：“Starlink旨在将高速宽带网络传送到那些很难访问，或是完全不可用的位置。预计将于今年夏天晚些时候开始进行私人Beta版测试，然后再从更高纬度开始进行公开Beta版测试。”

Starlink的目的并不是要取代传统的互联网服务提供商，马斯克希望Starlink能成为一家便捷的互联网提供商，让那些没有网的地方都能有网，让那些贫困地区无法上网的人们感受到当代网民的快乐。

据Ars Technica报道，马斯克表示：“不需要人上门安装，是最重要的一点。”因为Wi-Fi在太空，卫星就是路由器，信号直接传到你家，只需要准备一个直径为0.48米的圆形接收天线即可，信号全球覆盖。

马斯克说，“安装只需两步，把天线立起来，再插上电源。”

不过目前尚不清楚Starlink将会选择多少测试者，也不清楚公司将如何利用他们测试。

Starlink卫星发射争议不断，光污染惹担忧

事实上，Starlink卫星的发射也一直伴随着争议。当去年第一批卫星开始发射时，天文组织和业余天文爱好者就对航天器明亮的反射造成的光污染表示担忧。

天文学家Bill Keel也曾表示，随着发射的卫星数量逐渐增多，在未来20年或更短的时间内，人们所看到的卫星将多于天上原本的恒星。

4月20日天文爱好者在英国索尔特本拍摄的Starlink卫星轨迹图

为了解决这些问题，SpaceX在其新一批卫星上添加了减少强光的遮阳板。随着轨道上的卫星数量激增，确保它们不干扰现有的航天器，并保证人们能看到真正的星星才是最重要的。

申请测试指路