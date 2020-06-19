【IT之家评测室】华为畅享 20 Pro 评测：买得起用的爽的千元 5G 手机

前言：线下销售的千元5G手机为啥卖的火爆

在过去多年里，在手机行业，我们目之所及，看到的、听到的、欢呼雀跃的，往往是旗舰手机。毋庸置疑，旗舰手机在产品使用体验、拉升品牌形象、推动行业发展等方面，具有十分重要的核心地位。

但在销售方面，我们可以清晰的了解到：千元5G全能手机才是大势所趋。今天我们要测评的这款手机，就是此前代代皆爆款的华为畅享系列。据华为官方统计，从15年到去19年9月份华为畅享系列累计销量已经突破2亿台。在2019年，华为畅享9更是成为了年度线下手机之王，单机型销量占据线下所有品牌总销量的8.67%。

一部爆款手机的打造，源自于对目标消费者需求的深刻洞察。这方面，从华为畅享系列上就可以略窥一斑。用户喜欢大屏，华为推出了7.12英寸巨屏的华为畅享Max；用户喜欢真全面屏，华为推出了其首款升降式摄像头真全面屏手机华为畅享10 Plus。这次，华为这次所推出的华为畅享20 Pro又摸清了线下用户那些需求？在线下又能否掀起5G换机狂潮？

一、双模5G六频段全网通，畅游世界不失联

作为畅享系列第二款5G手机，华为畅享20 Pro同样支持SA/NSA双模5G全网通，同时覆盖N1/N38/N41/N77/N78/N79六大频段，其中N1/N41 /N78/N79是国内运行商主要使用的5G频段，N38/N77则是海外相对主流的频段，手持华为畅享20 Pro完全可以做到一机畅游天下。

我们在IT之家所在的工业园区进行多次5G测速，可以看到华为畅享20 Pro基本可以跑满移动1Gbps的5G套餐，下行速度可达950Mbps，上行速度也有60Mbps。如此之快的网速，完全可以应对高码率的4K在线视频播放。得益于5G的低延迟属性，吃鸡开黑都能从容应对。

除此之外，华为畅享20 Pro还支持5G全场景智慧天线技术。Antenna Mode Boost 天线信号增强技术，重点攻克双手握姿下横屏游戏信号衰减、断续的痛点。

二、90Hz高刷屏，操作更顺滑

华为畅享20 Pro正面搭载了一块6.5英寸LCD珍珠全面屏。分辨率为2400*1080，PPI高达405，屏幕观感清晰细腻。配合90Hz屏幕刷新率/180Hz触控采样率，无论是阅读文章还是购物聊天，界面的滑动都十分流畅。

并且华为畅享20 Pro还支持华为智能动态帧率引擎，可智能识别需要90Hz高帧率的应用并自动开启高帧率模式，既保证顺滑的屏幕体验，又提升了手机的续航时间。

▲用120FPS慢动作拍摄90Hz高刷屏滑动

三、多彩玻璃后壳，颜值能打

华为畅享20 Pro机身背部采用了玻璃材质，其星河银、深海蓝、幻夜黑三款颜色风格各异。小编个人最喜欢的是星河银配色，除了有像天空般青色渐变，还有形似星环的曲线光效，空灵且优雅。

华为畅享20 Pro将指纹识别模块与电源键整合在了一起。轻触即可解锁，长按可关机重启。实测指纹解锁的速度非常快，并且识别的准确率也很高，小编连续测试十次，每次都能成功解锁。

华为畅享20 Pro的机身底部保留了3.5mm耳机接口。充电和音频独立存在，这对于喜欢带耳机的游戏玩家十分友好。

四、4800万全场景AI三摄，轻松捕捉动人细节

华为畅享20 Pro后置4800万全场景AI三摄、其中主摄像头为4800万像素，光圈达到了f/1.8。底部120°的超广角摄像头，同时也是华为畅享20 Pro用来形成虚化效果的景深摄像头，其有效像素达到了800万像素。最上面的200万像素微距镜头最近对焦距离仅有4cm，可以拍摄一些大家日常难以观察到的细节。

4800万像素的主摄像头默认启用像素四合一技术输出1200万像素的照片，画面整体的清晰度和锐度都还不错。

▲华为畅享20 Pro主摄式拍摄

▲华为畅享20 Pro主摄式拍摄

当然在白天光线充足的环境下，华为畅享20 Pro也可开启4800万高像素进行拍摄，照片的尺寸会更大，但细节会稍有涂抹。这里还是建议大家使用默认的1200万像素进行拍摄，清晰度完全够用，并且还很省空间。

▲华为畅享20 Pro主摄式拍摄

与此同时华为畅享20 Pro这枚的这枚主摄像头拥有出色的高感能力，配合f/1.8的大光圈，华为畅享20 Pro的夜景表现喜人。特别是开启夜景模式后画面的亮部细节更丰富，暗部更纯净，完全出乎意料，刷新了小编对于千元档手机夜拍水准的认知。

▲华为畅享20 Pro主摄夜景模式拍摄

▲华为畅享20 Pro主摄夜景模式拍摄

▲华为畅享20 Pro主摄夜景模式拍摄

华为畅享20 Pro可在光线充足的场景下快速抓拍运动物体，减少糊片的概率。经IT之家实测，用华为畅享20 Pro捕捉溅起的海浪，快门高达1/900秒。溅起的浪花像凝固起来一样，水滴的轮廓十分清晰。

▲华为畅享20 Pro主摄

华为畅享20 Pro的800万像素超广角镜头的视角可达120°。宽广的视角更具视觉冲击力。

▲华为畅20 Pro主摄像头拍摄

▲华为畅享20 Pro超广角镜头拍摄

200万像素的微距镜头虽说像素不高，但最近4cm的对焦距离，使得这枚镜头同样能拍的丰富的细节。

▲华为畅享20 Pro微距镜头拍摄

▲华为畅享20 Pro微距镜头拍摄

五、7nm 5G SoC，高性能与低功耗兼备

性能方面，华为畅享20 Pro搭载7nm 5G SoC芯片，采用八核心架构，综合性能相比上一代产品有着不小的提升。

▲华为畅享20 Pro运行《王者荣耀》前将画质设置为最高

IT之家选取了国民级手游《王者荣耀》进行测试，并采用开源平台PerfDog实时记录游戏的帧率曲线。

▲华为畅享20 Pro运行《王者荣耀》帧率曲线

实测《王者荣耀》最高画质下可满帧率运行，并且CPU平均占用率仅40.4%，长时间运行发热量也不高。得益于180Hz的触控采样率，技能的拖动释放变得十分顺畅跟手。

六、4000mAh大电池+22.5W超级快充，尽享5G续航不焦虑

华为畅享20 Pro内置4000mAh电池，中度使用一天完全没有任何问题。IT之家也对华为畅享20 Pro进行了续航测试。

测试环境：屏幕亮度50%、手机音量50%、蓝牙定位开启

网络环境：插入移动5G卡、开启Wi-Fi（连接到Wi-Fi5 5G频段）

▲华为畅享20 Pro续航测试表

得到续航成绩如下：

WiFi 环境下看网页 15 分钟，耗电 2%；

数据流量环境下刷微博 15 分钟，耗电 2%；

通话 15 分钟，耗电 1%；

戴耳机在线听音乐 20 分钟（息屏），耗电 1%；

使用外放在线播放《哔哩哔哩》1080P 视频 45 分钟，耗电 10%；

使用外放玩《王者荣耀》30 分钟，耗电 12%；

使用微信 20 分钟（10 分钟聊天，10 分钟刷朋友圈），耗电 3%；

WiFi 环境下刷《IT之家》20 分钟，耗电 3%。

华为畅享20 Pro标配最高功率22.5W的华为超级快充，实测从从0-60%以仅需35分钟，这个过程手机会以最高20W的功率进行充电。随后手机会逐渐降低输入功率，直至为0%，整个0-100%的充电过程耗时一个半小时。

▲华为畅想20 Pro充电曲线

七、功能全面的EMUI 10.1，想要的应有尽有

华为畅享20 Pro搭载EMUI 10.1，EMUI经过多年的不断迭代，已经衍生出大量的实用功能。例如小编使用频率非常高的「指关节截图」功能，只需用食指关节连续轻敲屏幕两次，系统就会截取整块屏幕的内容。也可以轻敲一次后用指关节选取部分屏幕进行截图，十分好用。

▲指关节截图

除此之外，华为畅享20 Pro还支持「全局电子书模式」。开启后屏幕显示的内容会逐渐变为黑白。并且会模拟类似Kindle淡黄色的背光，长时间阅读眼睛也不会觉得酸涩。这对于经常阅读资讯或文章的用户来说十分贴心。

▲全局电子书模式

八、总结

2020年已经过去一大半了，在这期间华为可谓是5G新机不断。当P40 Pro+将价格上探到近?8000时，很多人都在想华为的5G精品手机是不是离我们太远了？显然华为畅享20 Pro给消费者另一份答案。5G双模六频段、6.5英寸90Hz高刷屏、4800万像素全场景三摄，使得作为千元5G全能手机的华为畅享20 Pro也有极佳的使用体验。总的来说，这样一款手机很适合喜欢华为品牌、对5G有较强需求但又预算不多的群体。