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三星 Galaxy Note 20 Ultra 曝光：120Hz QHD 双曲面屏，边框极窄

2020/6/19 15:17:34来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月19日消息 刚刚数码博主@i冰宇宙 放出了号称是三星Galaxy Note20 Ultra一些图片和配置信息，图片显示该机采用类似于S20 Ultra的双曲面屏，并且居中打孔，用于放置前置摄像头。

@i冰宇宙 还称，三星Note20 Ultra本质上是去年Note10+的升级版。但Note20 Ultra的曲面屏弯曲程度相当大，不像S20系列，也不像去年的Note10+。

@i冰宇宙也将Note20 Ultra与Note10+进行了对比，他的发现如下：两侧边框收窄了0.29mm、额头和下巴合计缩小了0.4mm、打孔直径缩小了1mm、机身厚度减少了0.3mm

配置方面，@i冰宇宙 称三星Galaxy Note20 Ultra将搭载最高端的“骁龙865+”处理器，并采用了120Hz LTPO显示屏，屏幕分辨率为2560×1440(QHD)，用户将可以同时开启QHD+120Hz，这是S20系列无法做到的。

此外，三星还将在Note20 Ultra中加入新的相机功能，不过目前@i冰宇宙 还没有透露具体是什么功能。此外，三星还将为该机推出一款全新的S Pen，新的功能也令人期待。

IT之家需要指出的是，目前还无法证实上述消息的准确性，因此不能完全相信。

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