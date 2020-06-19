德国电信已与华为爱立信签订 5G RAN 合同

北京时间6月19日消息 德国电信（Deutsche Telekom）本周宣布，通过增加额外频谱和动态频谱共享（DSS）技术，其在德国的5G网络已经覆盖1600万人口。

德国电信表示，该运营商已经激活使用了1.2万个5G天线，预计到2020年底将有4万个5G天线投入使用。目前其5G服务已经在超过1000个城镇中可以使用，并且德国电信计划到7月底覆盖德国50%的人口，也即4000万左右人口。这较其此前的2020年底覆盖目标有所加速。

德国电信CEO Dirk Wossner在一份声明中表示：“这是德国最大的5G项目。我们将为占德国一半人口的城市和农村地区提供5G服务。我们现在将比原计划提前实现这一里程碑。尽管发生了新冠疫情，我们还是成功扩大了5G覆盖。我们的网络运行可靠。”

由于德国电信提前获得了10MHz的额外3G频谱，从而使其有可能加速5G部署。德国电信原本打算从另一家未透露名称的提供商那里获得这些频谱，然后在2021年进行使用，但现在“提前”购买了这些频谱。这些频谱再加上重耕的5MHz 3G频谱，构成了德国电信在2.1GHz频段同时用于LTE和5G的15MHz频谱。

在德国市场，在部署5G的同时，继续扩大4G LTE网络仍然是重点，而德国电信等运营商正同时在这两种技术上投入频谱资源。

去年6月，德国电信在德国5G拍卖中花费约22亿欧元，获得了3.6GHz和2.1GHz频段上的部分频谱。去年夏天推出商用5G网络的沃达丰德国公司，则在拍卖中以18.8亿欧元获得了2.1GHz频段上的40MHz频谱和3.6GHz频段上的90MHz频谱。

与沃达丰一样，德国电信正在使用DSS来更快地扩大5G网络覆盖。该技术使4G LTE和5G NR可以在同时在同一信道上运行，并根据网络流量需求自动在两者之间进行频谱分配。

德国各地的客户有望通过额外的频谱和DSS带来的更大带宽而实现速度提升。德国电信表示，农村地区的网络速度提高了一倍，达到225Mbps，而城市地区的峰值网络速率在600-800Mbps之间。该运营商称，在柏林和科隆等主要城市，5G天线在3.6GHz频段上的传输速率高达1Gbps。

到目前为止，支持德国电信5G网络的手机包括三星S20系列、一加8、一加8 Pro和华为P40 Pro。

德国电信去年已经决定将逐步在其核心网中淘汰中国供应商，该公司表示这也适用于5G网络。

对于其5G RAN部分，德国电信将继续使用其现有4G供应商爱立信和华为。德国电信在一份新闻稿中表示，从技术上讲，5G并不是一个独立的网络，而是在现有4G网络上增加了新功能和技术特征。孤立地考虑4G和5G技术是完全违背技术事实的。在天线网络方面，将一家厂商的4G组件升级至另一家厂商的5G，这在技术上是不可能的。为此，德国电信已与爱立信和华为签约了新的5G RAN合同。

此外，德国电信表示，为了确保中期时间范围内网络中的设备组件更加多元化，并且能够有更多的供应商选择，该公司支持所谓Open RAN技术倡议。