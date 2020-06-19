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福特明年拟为纯电动 SUV Mustang Mach-E 配备辅助自动驾驶功能

2020/6/19 17:02:40来源：TechWeb作者：小狐狸责编：微尘评论：

据国外媒体报道，明年，福特将为其纯电动SUV Mustang Mach-E配备自动驾驶辅助功能。

当地时间周四，福特证实，该公司正在开发一种解放驾驶员双手的驾驶辅助系统——“自动驾驶辅助”（Active Drive Assist，简称ADA）。该系统类似于特斯拉的Autopilot自动辅助驾驶系统或通用汽车的超级巡航”（Super Cruise）系统。

据外媒报道，福特的这个自动驾驶辅助功能需要单独购买，而且要到2021年下半年才能使用

福特是在去年11月份发布其首款纯电动SUV Mustang Mach-E的，这款车的起价为43895美元（约合30.78万元）。

这款电动SUV是在美国和欧洲市场同时发布的，将于2021年引入中国市场。这款车原本计划于今年秋季投入生产，首批交付原本预计于今年10月在欧洲和美国进行。

但今年5月份，外媒报道称，福特将于2020年底开始在美国交付Mustang Mach-E，欧洲交付时间推迟至2021年。

今年底Mustang Mach-E率先在美国销售时，实现自动驾驶功能的硬件将作为选装配置得到提供。2021年第三季度，福特将开始销售让ADA生效的软件，消费者可以通过访问当地的经销商或通过无线软件更新来安装。

在配备此类技术的SUV上，驾驶员的双手可以从方向盘上移开，双脚也无需踩在刹车或油门踏板上，而车辆将沿着选定的高速公路自行驾驶。

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关键词：福特Mustang

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