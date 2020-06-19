字节跳动设立澳大利亚办公室，前谷歌高管任 TikTok 总经理

6月19日消息，据外媒报道，日前字节跳动设立了首个澳大利亚办公室，由前谷歌高管李·亨特（Lee Hunter）任TikTok澳大利亚总经理。与亨特一同加入TikTok的还有前谷歌高管布雷特·阿姆斯特朗（Brett Armstrong），他将担任TikTok澳大利亚全球商业化解决方案（GBS）总经理。

亨特在谷歌工作过十多年，担任YouTube全球品牌主管，还曾是一家澳交所（ASX）上市科技公司的CEO。他将领导位于悉尼的TikTok专家团队，重点监督安全政策与资源落实，同时积极推动业务发展，拓展合作关系，提升当地的产品体验。

阿姆斯特朗此前曾担任谷歌新西兰区域经理，并在媒介代理公司AUNZ担任过负责人。他将负责TikTok的商务业务，重点关注品牌合作、客户解决方案、企业营销及销售运营等事宜。

据悉，过去18个月以来，TikTok不断拓展全球业务，在美国、英国、印度、日本和加拿大招募总经理，6月1日，前迪士尼高管凯文·梅耶尔（Kevin Mayer）正式被任命为字节跳动COO兼TikTok全球CEO；而仅2020年前5个月，字节跳动就有6位来自Facebook、谷歌等国际互联网巨头的高管入职。