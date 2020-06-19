中兴徐子阳：5nm 芯片明年商用，已进行 6G 研究

中兴通讯今日召开2019年度股东大会，中兴通讯董事长李自学，执行董事、总裁徐子阳等出席会议。中兴通讯就5G、芯片、终端等热点话题与投资者进行了交流。

已进行6G研究 5nm芯片明年商用



徐子阳表示，2020年上半年，中兴通讯在运营商国际和国内份额持续获得进步。目前国内的市场份额和中兴通讯在今年的预期非常接近，中长期来看可以超过4G在国内的份额，具体份额以运营商的公示为准。现在中兴通讯5G生产基地是深圳和南京双基地运作，发货产能可以满足三大运营商供货的要求。

面向未来技术布局，徐子阳表示，中兴通讯已经开始进行6G的研究。如果说5G是万物互联，6G则加上“智”，智联万物；包括陆地、海洋、和太空，能想到的，就能连接。“6G商业模式可能在2030年后才会出来，我们在这10年的时间将默默进行各种积累，我们有一支预研团队，从5G分出来，开始对6G的原型关键技术做研究。”

就近期外界关注的芯片话题，徐子阳表示，中兴通讯已实现7纳米芯片商用，5纳米芯片将在2021年实现商用。他指出，在芯片领域，中兴通讯专注于通信芯片的设计和开发，在性能提升方面做加速。芯片的生产和制造方面，依然是依托全球的合作伙伴进行分工生产。

技术布局背后也离不开人才计划。徐子阳指出，2019年中兴通讯面向整个高校毕业生新招了6000人，在国内企业高校招聘排名前列。2020-2021年，中兴通讯会继续维持新鲜血液的引入。

手机业务是不可或缺一部分 将打造年轻时尚的品牌形象

针对投资者关注的中兴通讯在手机终端的发展战略，徐子阳强调，“终端战略是中兴不可或缺的一部分，虽然我们走过一些弯路，但我们认为在端方面，特别是在5G、6G的端方面，它会是未来的价值所在。”

近日，中兴通讯内部发文，任命倪飞为中兴通讯终端事业部总经理，全面负责中兴通讯终端业务。倪飞同时担任努比亚总裁。

徐子阳表示，随着全球和中国5G技术及应用的蓬勃发展，5G建设大规模部署，对终端而言，无论是在技术上还是在市场空间方面均出现了新的机会。这是中兴通讯对终端业务做调整的原因。

在他看来，中兴通讯做终端的内在优势依然强劲，需要找一个组合，把技术优势变成市场占有率的优势。“我们的云、网、边、端协同的优势，应该在未来会得到越来越充分地发挥。中兴通讯在终端方面有着超过20年的经验，在终端的关键技术和关键创新上，我们有很多想法，很多终端的关键创新是中兴通讯研发的。这样一支充满创新竞争力的研发团队也是我们对未来有信心的充分保证。”

徐子阳指出，终端的变化会越来越快，在这个快速变化过程中，中兴通讯的综合竞争实力应该有比较好的位置。基于此，中兴通讯近期在终端业务做了调整，任命倪飞为中兴通讯终端事业部总裁。倪飞具有丰富的终端产品经验及海内外公开市场经验，与中兴通讯的5G技术优势，以及具有技术积累的终端产品和研发团队，双方优势资源整合，1+1>2再出发。

根据徐子阳透露的信息，中兴通讯会把终端中国To C公开市场作为在5G未来发力的一个关键环节，打造年轻、科技、时尚的全新终端品牌形象，进一步完善终端产品队列，构造完整生态和场景，以更年轻、更多样的形象与消费者交流，实现智能生活方式的无缝体验。

“这次调整是为了迅速爬坡，倪飞后续会进一步表达想法，我们应该很快会推出业界首创技术的创新智能手机新品，敬请期待中兴通讯在后续To C方面的变化。”