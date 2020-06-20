苹果 AR/VR 头戴最新进展：配超高分辨率屏幕

今天彭博社的 Mark Gurman 分享了苹果内部关于其 AR 和 VR 项目的开发故事。

具体来说，该报告涵盖了苹果前设计总监乔纳森和迈克·罗克韦尔（Mike Rockwell）之间的分歧，后者是负责秘密组建 1000 人 AR/VR 苹果秘密团队的代表，其代号为 N301 的头戴式设备。

N301 最初被设计为超强大的系统，其图形和处理速度是可穿戴产品闻所未闻的。处理能力非常先进，但也由于性能过于强大导致发热量大，佩戴起来的感觉不好。相反，罗克韦尔的团队计划出售一个固定式的集线器来承担运算任务，该集线器的原型类似于一个小型 Mac，可以通过无线信号连接到头戴式设备

乔纳森对销售头戴设备的前景感到沮丧，该耳机需要单独的固定设备才能发挥全部功能。他鼓励罗克韦尔及其团队围绕可以完全嵌入到设备中的功能较弱的技术重新开发 N301。罗克韦尔并不同意，他认为无线集线器可以使性能更加出色，以至于将市场上的其他产品“秒杀”，为此僵局持续了几个月。

根据这份报告，蒂姆·库克最终支持了乔纳森。结果，头戴式耳机不再与单独的集线器通信。尽管目前正在开发的头戴式设备在技术上没有达到最初的预期，但它已经相当先进。它具有超高分辨率的屏幕，这几乎使用户无法将虚拟世界与真实世界区分开。使用过原型设备的人说，电影扬声器系统将使体验更加逼真。

据说 N301 的原型看起来像是较小的 Oculus Quest（Facebook 的 VR 头盔），其主体为织物，但塑料却比 Quest 少。苹果的工程团队仍在测试不同头部形状的设备，以找到理想的佩戴方式，而且尚未决定价格。

苹果希望这款设备拥有自己的 App Store，专注于游戏和流视频内容的功能，同时还可以充当虚拟会议的超高科技通信设备，Siri 将控制耳机，尽管据报道称也已通过物理遥控器对其进行了测试。

N301 头戴设备似乎只是苹果正在进行的 AR/VR 项目之一。另一个产品据说是一副代号为 N421 的 AR 眼镜，目前的原型据说类似于价格昂贵的太阳眼镜，带有“可容纳电池和芯片的加厚镜架”。去年离开苹果的乔纳森据说更喜欢 N421 眼镜的概念。

苹果的增强现实头戴式设备预计将于 2022 年发布，紧接着将是时尚的增强现实眼镜会在 2023 年发布。