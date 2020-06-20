“蒋凡事件”中编造 70 余篇黑稿！小白天下致歉：幕后另有黑手

近期频频招“黑”的阿里似乎终于迎来了一声主动道歉。6月19日，微信公众号“小白天下”持有者陈某通过其个人自媒体渠道刊登一篇《致歉说明》，承认为吸引流量和眼球，在利益驱动下，围绕“阿里蒋凡事件”在两个月内编造了70余篇黑稿全网推送，阅读量过亿。并称幕后另有黑手，自己遭受利用。“我正式道歉，请大家原谅！”

陈某表示，其在诸多平台拥有“小白说事”、“小小白说事”、“小白看大势”等多个账号。“蒋凡事件”发生后，其通过上述账号持续编造了70余篇内容，总阅读量过亿。不仅得到各平台的高频全网推送，更遭到不明网络势力的猛烈传播。

“文章被推广的力度严重超出了我的想象，原本不太起眼的编造内容，在不明力量的推动下，几乎遍布到互联网各个角落。”微信公众号“小白天下”陈某自称，从最初的享受被推手助推，到近期看到越来越多的网络水军及不明营销号密集转发，意识到恶果的他迅速删除了相关文章并主动公开道歉。

陈某在《致歉说明》中数次公开道歉，并强调：“相关营销号、网络水军对上述文章的转发、推广与我个人完全无关！我不知道它们是谁，个人和它们也没有任何瓜葛和授意。”

这与此前多家舆情机构的报告分析不谋而合。在此前的“蒋凡事件”中，蒋凡和阿里遭遇了有组织专业、内容严密、分工明确的“网络黑公关”攻击。

来源：微信公众号截图

自媒体号“小白天下”在其微信公众号上就抹黑蒋凡事件公开致歉，并称遭幕后黑手转发利用

此前，“AI蓝莓汇”援引数据分析机构知微及相关媒体报道：蒋凡事件自4月14日爆发后的10天内，舆情走势有明显异动，从开始单纯的网友吃瓜上升至对阿里的攻击抹黑。

另据人民网舆情数据中心《舆情观察》显示，蒋凡事件舆论异常高压，打破了“七天传播规律”，除了高管绯闻本身的舆情热度之外，一些营销号、水军介入引发的“次生舆情”频现，让事件舆情热度持续发酵，为舆情处置带来新挑战。

实际上，这不是阿里巴巴第一次遭遇有组织、大面积的网络黑公关攻击。2017年，媒体曝出一个代号“701项目”，：由京东指挥并提供资金，指令北京沃来公关公司及其控制人陈战锋购买公民身份信息，注册大量网络账号用于发布网帖并扩散；同时联络指定专家学者定制话题，定点打击阿里。短时间内生产出近万篇关于阿里巴巴“垄断市场”、“逼迫商家二选一”等主题的黑稿，迫使阿里不得不多次公开声明求助。