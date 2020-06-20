PS 压力大不大？介绍一个效果极佳的 AI 一键抠图网站

近一段时间，有关AI的话题一直不断，AI抠图、AI去码、AI上色……。平心而论，和之前使用的PS这类本地工具相比，AI做出的图片又快又精准。尤其是一些批量化出图，能比PS的效率高出很多。

AIPIX！又一款AI抠图神器

之前我们也曾介绍过一些在线抠图神器，最典型的就是Remove.bg。然而这些工具尽管使用方便，却只能完成抠图这一类操作，其他的诸如贴图、边框、文字等，依然需要导入PS二次编辑。而今天所要介绍的这款Aipix，不仅自带方便的AI去背功能，还提供了诸如滤镜、文字、图层、贴图、边框等在内的一系列二次编辑功能，看着还是挺不错的。到底靠不靠谱呢？我们一起来看吧。

1. 快速入手



Aipix是一款功能强大的图片编辑网站，AI去背仅仅是它里面的一项功能，接下来我们就来试一试它的实际效果。

软件界面，注意下方的“示意图”是亮点

网站界面放到今天来说，并不算什么颜值派，但很多细节我觉得是比较贴心的。比方说在它的图片打开位置，开发者专门设计了三张示意图，有什么用呢？作为新用户来说，相当于将一个示例完完整整地摆到你面前，这对于新手快速了解网站的功能，是大有裨益的。此外就是它的“新建画布”功能，可以让用户任意指定成品图的尺寸大小，这也是专业级编辑工具必备的一项功能。

可以定义成品图最终尺寸，这也是专业级编辑器必备功能之一

2. “去背”体验

Aipix的去背功能位于工具栏最左侧，点击一下即可处理。去背速度和图片大小及网络连接有关，不过整体看并不算慢，和其他的AI网站算是同一级别。

点击这里就可以智能去背（抠图）了

去背前后对比（左：原图 右：AI抠图后）

测试图我选择了一张4032x3024像素的照片，由魅族17手机直出，比较符合日常场景。由于之前做过Remove.bg的评测，这里也就顺带和Remove.bg做了一下对比。

注：以下对比图均可点击放大

与Remove.bg对比（左：Remove.bg 右：Aipix）

实际效果还是能够看出一些差别，其中肉眼可见的，是Remove.bg的抠图更干净一些。特别是对毛发的处理，少了很多糊边。而且我觉得Remove.bg一个比较聪明的地方，是将毛发中间的间隔裁空，而这一点在实际效果图中也是非常明显。特别是当新背景与原图背景色差异较大时，更是一眼就能看到。

此外模特右臂与身体之间的间隙，同样呈现了两种不同的处理思路，由于存在一个黑色的无关背景物，两组网站在实际处理时，都显得有些谨慎。其中Remove.bg是将无关背景完全剔除，并按自己的“理解”修饰了头发形状，而Aipix则选择了完全不处理，这一点其实和右上角发丝间隙的处理逻辑是一致的。

其他人物图片对比（左：Remove.bg 右：Aipix）

动物类图片对比（左：Remove.bg 右：Aipix）

物体类图片对比（左：Remove.bg 右：Aipix）

其他类型的图片，也基本上保持了上述区别。总体来说，Remove.bg的抠图效果相比Aipix更加干净自然，这从第二幅人物图以及最后一幅汽车图（注意右后轮阴影部分）上可以更明显地感受到。

在边角的处理上，Remove.bg倾向于使用锐化感较强的线条修饰，这样成品图中就少了很多抠图常见的糊边。而Aipix则试图通过边缘羽化的方式处理，或许对于毛发之类的图片会好一点，但整体的抠图感太强，多少会影响到图片的后期使用。

注意阴影处理的区别

不过有一点需要说明的是，尽管Remove.bg在成品效果图上更出色一些，但免费版并不支持全尺寸下载（需要付费下载），而Aipix则支持完全下载原图（免费），这一点也是两者间巨大的差异。

尽管Remove.bg效果出色，但只能免费下载到预览图

3. 其他功能

尽管实际抠图效果并没有想象中出色，但Aipix满足日常使用仍然还是没问题的（AI抠图的关键，在于让机器有海量的图片可以学习）。正如文章开头所说，“去背”仅仅是Aipix的功能之一，而在这款网站中，你其实可以体验到诸多图片编辑功能，比如滤镜、裁剪、变换、绘图、文字、形状、贴图、边框、换背景等等，足以满足一般的图片处理需要！

滤镜效果演示

形状文字功能

换背景色演示

还有很多边框效果

总结

总体来说，Aipix算是功能比较齐全的一款在线图片网站，但其主打的AI抠图，目前来看功能还是比较局限。特别是当新背景色与原图反差较大时，可以明显看出抠像所带来的“虚框”和“鬼影”。但……它的最大亮点，同样也是其他网站不具备的，一是全尺寸图片下载（免费），二是相当齐全的图片处理功能。总之对于一般的应用来说，Aipix的表现还算及格，希望通过后期的进一步学习，Aipix能够带给我们更好的使用体验！

Aipix

Remove.bg