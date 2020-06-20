好消息！我国已有三个新冠肺炎疫苗完成二期临床试验

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IT之家6月20日消息 央视网快看消息，据科技部、卫生健康委昨日通报的最新消息显示，我国已有5个新冠疫苗获批开展临床试验，占全世界开展临床试验疫苗总数的4成。其他技术路线的疫苗近期也有望相继获批开展临床试验。
IT之家了解到，昨日在国家医疗保障局办公室发布的关于配合做好进一步提升新冠病毒检测能力有关工作的通知中提到，将按程序将针对新冠病毒开展的核酸、抗体检测项目和相关耗材纳入省级医保诊疗项目目录，并同步确定支付条件。
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